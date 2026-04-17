І не пиріг, і не торт: рецепт десерту в духовці з 400 г сиру

Домашній десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей десерт складно віднести до одного виду випічки — він одночасно ніжний, як торт, і домашній, як пиріг. Поєднання хрусткої основи, кремової сирної начинки та повітряного білкового шару створює ідеальний баланс текстур. Готується з простих інгредієнтів, але виглядає дуже ефектно.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 300 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

вершкове масло — 200 г;

цукор — 100 г;

жовтки — 4 шт.;

сметана — 4 ст. л.

Для начинки:

сир кисломолочний — 400 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 100 г;

ванілін — 0,5 ч. л.

Для білкової маси:

білки — 4 шт.;

цукор — 150 г.

Для подачі:

згущене молоко — 150 г;

кокосова стружка — за смаком.

Тісто та білкова маса. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Борошно змішати з розпушувачем, додати масло і перетерти до крихти. Додати цукор, жовтки та сметану, замісити тісто. Розділити на дві частини, меншу охолодити в морозильнику, більшу — в холодильнику. Більшу частину тіста викласти у форму, сформувати основу з бортиками. Сир змішати з яйцем, цукром і ваніліном до однорідності та викласти на основу. Білки збити до пишної маси, поступово додати цукор і продовжити збивати до щільної консистенції. Викласти зверху на сирну начинку. Охолоджене тісто натерти на тертці поверх білкової маси. Випікати при 180°C приблизно 40 хвилин до рум’яності.

