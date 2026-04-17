Головна Смак І не пиріг, і не торт: рецепт десерту в духовці з 400 г сиру

І не пиріг, і не торт: рецепт десерту в духовці з 400 г сиру

Дата публікації: 17 квітня 2026 03:04
І не пиріг, і не торт: рецепт десерту в духовці з 400 г сиру
Домашній десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей десерт складно віднести до одного виду випічки — він одночасно ніжний, як торт, і домашній, як пиріг. Поєднання хрусткої основи, кремової сирної начинки та повітряного білкового шару створює ідеальний баланс текстур. Готується з простих інгредієнтів, але виглядає дуже ефектно.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 300 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • вершкове масло — 200 г;
  • цукор — 100 г;
  • жовтки — 4 шт.;
  • сметана — 4 ст. л.

Для начинки:

  • сир кисломолочний — 400 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • ванілін — 0,5 ч. л.

Для білкової маси:

  • білки — 4 шт.;
  • цукор — 150 г.

Для подачі:

  • згущене молоко — 150 г;
  • кокосова стружка — за смаком.
рецепт смачного пирога з кисломолочним сиром
Тісто та білкова маса. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Борошно змішати з розпушувачем, додати масло і перетерти до крихти. Додати цукор, жовтки та сметану, замісити тісто. 
  2. Розділити на дві частини, меншу охолодити в морозильнику, більшу — в холодильнику.
  3. Більшу частину тіста викласти у форму, сформувати основу з бортиками. 
  4. Сир змішати з яйцем, цукром і ваніліном до однорідності та викласти на основу.
  5. Білки збити до пишної маси, поступово додати цукор і продовжити збивати до щільної консистенції. Викласти зверху на сирну начинку.
  6. Охолоджене тісто натерти на тертці поверх білкової маси.
  7. Випікати при 180°C приблизно 40 хвилин до рум’яності.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

пиріг десерт торт випічка кисломолочний сир
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
