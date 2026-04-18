Пиріг з какао "3 склянки": знадобиться манка, борошно та кефір

Пиріг з какао "3 склянки": знадобиться манка, борошно та кефір

Дата публікації: 18 квітня 2026 03:04
Пиріг з какао 3 склянки: знадобиться манка, борошно та кефір
Пиріг з какао. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей пиріг — справжня знахідка, коли хочеться чогось домашнього та смачного без зайвих витрат. Поєднання ніжного манного тіста та шоколадних візерунків робить його не лише смачним, а й дуже красивим.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • манка — 1 склянка;
  • цукор — 1 склянка;
  • кефір — 2 склянки;
  • рослинна олія — 80 мл.;
  • борошно — 1 склянка;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • какао — 2 ст. л.
Приготування пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування 

  1. З’єднати манку, цукор, кефір і олію, залишити на 15–20 хвилин, щоб манка набухла.
  2. Додати борошно та розпушувач, перемішати до однорідності.
  3. Розділити тісто на дві частини: в одну додати борошно, в іншу — какао. Перемішати до гладкої консистенції.
  4. У форму викладати тісто по черзі — світле й шоколадне, формуючи візерунок. За допомогою шпажки зробити легкі хвилясті лінії.
  5. Випікати при 180°C приблизно 40–45 хвилин до готовності. Дати трохи охолонути й нарізати.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
