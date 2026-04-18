Пиріг з какао "3 склянки": знадобиться манка, борошно та кефір

Цей пиріг — справжня знахідка, коли хочеться чогось домашнього та смачного без зайвих витрат. Поєднання ніжного манного тіста та шоколадних візерунків робить його не лише смачним, а й дуже красивим.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

манка — 1 склянка;

цукор — 1 склянка;

кефір — 2 склянки;

рослинна олія — 80 мл.;

борошно — 1 склянка;

розпушувач — 1 ч. л.;

борошно — 2 ст. л.;

какао — 2 ст. л.

Спосіб приготування

З’єднати манку, цукор, кефір і олію, залишити на 15–20 хвилин, щоб манка набухла. Додати борошно та розпушувач, перемішати до однорідності. Розділити тісто на дві частини: в одну додати борошно, в іншу — какао. Перемішати до гладкої консистенції. У форму викладати тісто по черзі — світле й шоколадне, формуючи візерунок. За допомогою шпажки зробити легкі хвилясті лінії. Випікати при 180°C приблизно 40–45 хвилин до готовності. Дати трохи охолонути й нарізати.

