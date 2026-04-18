Пиріг з какао "3 склянки": знадобиться манка, борошно та кефір
Дата публікації: 18 квітня 2026 03:04
Пиріг з какао. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей пиріг — справжня знахідка, коли хочеться чогось домашнього та смачного без зайвих витрат. Поєднання ніжного манного тіста та шоколадних візерунків робить його не лише смачним, а й дуже красивим.
Вам знадобиться:
- манка — 1 склянка;
- цукор — 1 склянка;
- кефір — 2 склянки;
- рослинна олія — 80 мл.;
- борошно — 1 склянка;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- борошно — 2 ст. л.;
- какао — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- З’єднати манку, цукор, кефір і олію, залишити на 15–20 хвилин, щоб манка набухла.
- Додати борошно та розпушувач, перемішати до однорідності.
- Розділити тісто на дві частини: в одну додати борошно, в іншу — какао. Перемішати до гладкої консистенції.
- У форму викладати тісто по черзі — світле й шоколадне, формуючи візерунок. За допомогою шпажки зробити легкі хвилясті лінії.
- Випікати при 180°C приблизно 40–45 хвилин до готовності. Дати трохи охолонути й нарізати.
Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак
Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.
Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.
Читайте також:
Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.
Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.
