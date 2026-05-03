Його називають найніжнішим пирогом у світі: знадобиться кефір та 3 яйця
Цей пиріг підкорює з першого шматочка своєю м’якістю та ніжною текстурою. Завдяки кефіру або йогурту тісто виходить вологим і повітряним, а фруктовий джем додає приємної кислинки. Готується легко і без зайвих зусиль, а результат виглядає як домашній десерт із кондитерської. Ідеальний варіант до чаю або кави на кожен день.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- ванільний цукор — 8 г;
- цукор — 150 г;
- олія — 120 мл;
- йогурт або кефір — 150 мл;
- борошно — 250 г;
- розпушувач — 10 г;
- фруктовий джем — за смаком.
Спосіб приготування
- Збити яйця з цукром і ванільним цукром до світлої пишної маси.
- Додати олію та йогурт або кефір, перемішати до однорідності.
- Окремо змішати борошно з розпушувачем і додати до рідкої маси. Замісити ніжне тісто без грудочок.
- Вилити частину тіста у форму, додати джем, накрити рештою тіста і злегка розподілити джем зверху.
- Випікати при температурі 180°C приблизно 30–35 хвилин до готовності.
- Після охолодження за бажанням посипати цукровою пудрою.
