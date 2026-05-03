Його називають найніжнішим пирогом у світі: знадобиться кефір та 3 яйця

Домашній пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг підкорює з першого шматочка своєю м’якістю та ніжною текстурою. Завдяки кефіру або йогурту тісто виходить вологим і повітряним, а фруктовий джем додає приємної кислинки. Готується легко і без зайвих зусиль, а результат виглядає як домашній десерт із кондитерської. Ідеальний варіант до чаю або кави на кожен день.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

ванільний цукор — 8 г;

цукор — 150 г;

олія — 120 мл;

йогурт або кефір — 150 мл;

борошно — 250 г;

розпушувач — 10 г;

фруктовий джем — за смаком.

Тісто та варення. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром і ванільним цукром до світлої пишної маси. Додати олію та йогурт або кефір, перемішати до однорідності. Окремо змішати борошно з розпушувачем і додати до рідкої маси. Замісити ніжне тісто без грудочок. Вилити частину тіста у форму, додати джем, накрити рештою тіста і злегка розподілити джем зверху. Випікати при температурі 180°C приблизно 30–35 хвилин до готовності. Після охолодження за бажанням посипати цукровою пудрою.

