Його називають найніжнішим пирогом у світі: знадобиться кефір та 3 яйця

Дата публікації: 3 травня 2026 03:04
Домашній пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг підкорює з першого шматочка своєю м’якістю та ніжною текстурою. Завдяки кефіру або йогурту тісто виходить вологим і повітряним, а фруктовий джем додає приємної кислинки. Готується легко і без зайвих зусиль, а результат виглядає як домашній десерт із кондитерської. Ідеальний варіант до чаю або кави на кожен день.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • цукор — 150 г;
  • олія — 120 мл;
  • йогурт або кефір — 150 мл;
  • борошно — 250 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • фруктовий джем — за смаком.
рецепт пирога з варенням
Тісто та варення. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Збити яйця з цукром і ванільним цукром до світлої пишної маси.
  2. Додати олію та йогурт або кефір, перемішати до однорідності.
  3. Окремо змішати борошно з розпушувачем і додати до рідкої маси. Замісити ніжне тісто без грудочок.
  4. Вилити частину тіста у форму, додати джем, накрити рештою тіста і злегка розподілити джем зверху.
  5. Випікати при температурі 180°C приблизно 30–35 хвилин до готовності.
  6. Після охолодження за бажанням посипати цукровою пудрою.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
