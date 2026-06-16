Пирог "Ягоды и молоко": быстрый рецепт на лето
Этот пирог — настоящий вкус лета, в котором сочетаются нежное молочное тесто, сочная клубника и кусочки шоколада. Он готовится быстро и без сложных приемов, но результат всегда выглядит как из кондитерской. Идеальный вариант для домашнего чаепития, когда хочется чего-то простого, но особенного.
Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 8 г;
- сахар — 150 г;
- масло — 125 г;
- молоко — 125 г;
- ванильный йогурт — 125 г;
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 15 г;
- темный шоколад — 130 г;
- клубника — 150 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- шоколадные гранулы — по желанию;
- сахарная пудра — для подачи.
Способ приготовления
- Взбить яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до пышной светлой массы.
- Добавить масло, молоко и йогурт, перемешать до однородности.
- Добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто.
- Добавить измельченный шоколад и аккуратно перемешать.
- Перелить тесто в форму для выпечки.
- Сверху выложить нарезанную клубнику и посыпать сахаром.
- Выпекать до готовности при 170 ºC примерно 35–40 минут.
- После остывания посыпать сахарной пудрой.
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