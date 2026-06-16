Пирог "Ягоды и молоко": быстрый рецепт на лето

Пирог "Ягоды и молоко". Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог — настоящий вкус лета, в котором сочетаются нежное молочное тесто, сочная клубника и кусочки шоколада. Он готовится быстро и без сложных приемов, но результат всегда выглядит как из кондитерской. Идеальный вариант для домашнего чаепития, когда хочется чего-то простого, но особенного.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 8 г;

сахар — 150 г;

масло — 125 г;

молоко — 125 г;

ванильный йогурт — 125 г;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 15 г;

темный шоколад — 130 г;

клубника — 150 г;

сахар — 1 ст. л.;

шоколадные гранулы — по желанию;

сахарная пудра — для подачи.

Тесто и ягоды. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавить масло, молоко и йогурт, перемешать до однородности. Добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто. Добавить измельченный шоколад и аккуратно перемешать. Перелить тесто в форму для выпечки. Сверху выложить нарезанную клубнику и посыпать сахаром. Выпекать до готовности при 170 ºC примерно 35–40 минут. После остывания посыпать сахарной пудрой.

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