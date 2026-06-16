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Главная Вкус Пирог "Ягоды и молоко": быстрый рецепт на лето

Пирог "Ягоды и молоко": быстрый рецепт на лето

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 15:54
Пирог "Ягоды и молоко": быстрый рецепт на лето
Пирог "Ягоды и молоко". Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог — настоящий вкус лета, в котором сочетаются нежное молочное тесто, сочная клубника и кусочки шоколада. Он готовится быстро и без сложных приемов, но результат всегда выглядит как из кондитерской. Идеальный вариант для домашнего чаепития, когда хочется чего-то простого, но особенного.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • сахар — 150 г;
  • масло — 125 г;
  • молоко — 125 г;
  • ванильный йогурт — 125 г;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 15 г;
  • темный шоколад — 130 г;
  • клубника — 150 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • шоколадные гранулы — по желанию;
  • сахарная пудра — для подачи.
рецепт пирога з ягодами
Тесто и ягоды. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до пышной светлой массы.
  2. Добавить масло, молоко и йогурт, перемешать до однородности.
  3. Добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто.
  4. Добавить измельченный шоколад и аккуратно перемешать.
  5. Перелить тесто в форму для выпечки.
  6. Сверху выложить нарезанную клубнику и посыпать сахаром.
  7. Выпекать до готовности при 170 ºC примерно 35–40 минут.
  8. После остывания посыпать сахарной пудрой.

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пирог рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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