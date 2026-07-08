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Главная Вкус Слоеное тесто "Хвилинка": чтобы не покупать готовое в магазине

Слоеное тесто "Хвилинка": чтобы не покупать готовое в магазине

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 16:04
Домашнее слоеное тесто на дрожжах: простой рецепт для любой выпечки
Слоеное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы давно хотели научиться готовить слоеное тесто дома, этот рецепт станет настоящей находкой. Оно получается нежным, хорошо слоится и прекрасно подходит для сладкой и соленой выпечки. А главное — больше не придётся покупать готовое тесто в магазине, ведь домашний вариант намного вкуснее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • теплая вода — 200 мл;
  • молоко — 200 мл;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сухие дрожжи — 8 г;
  • мука — 800 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сливочное масло — 160 г.
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Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. В миске смешать тёплую воду, молоко, соль, яйцо и сухие дрожжи.
  2. Постепенно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть и оставить на 20 минут.
  3. Тесто разделить на 8 частей и сформировать шарики.
  4. Каждую раскатать в тонкий пласт, смазывая мягким сливочным маслом и складывая пласты друг на друга.
  5. Заготовку накрыть пленкой и поставить в холодильник на 20 минут.
  6. Затем раскатать в большой пласт, снова смазать маслом и плотно скрутить в рулет. Нарезать на кусочки толщиной 1–2 см.
  7. Готовое тесто можно сразу использовать для выпечки или заморозить про запас. Оно получается нежным, слоистым и прекрасно подходит для домашних слоёнок, пирожков и круассанов.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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