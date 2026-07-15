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Головна Смак Пиріг "Люся": смачніше ніж "Наполеон", простіше ніж "Шарлотка"

Пиріг "Люся": смачніше ніж "Наполеон", простіше ніж "Шарлотка"

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 03:04
Пиріг із нектаринами на сметані: простий рецепт ніжної літньої випічки
Пиріг "Люся". Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться приготувати домашній пиріг без складного тіста та тривалих клопотів, цей рецепт стане чудовим вибором. Завдяки сметані тісто виходить дуже ніжним і пухким, а соковиті нектарини додають випічці яскравого літнього смаку. Такий пиріг ідеально смакує до чаю, кави або сімейного чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • сіль — дрібка;
  • вершкове масло або маргарин — 100 г;
  • сметана — 250 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • борошно — 300 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • нектарини — 7–8 шт.

Для сиропу:

  • цукор — 1 ст. л.;
  • вода — 1 ст. л.
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Тісто та нектарини. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Збити яйця з цукром і сіллю до пишної маси. Додати розтоплене масло, сметану та соду, перемішати.
  2. Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.
  3. Перекласти тісто у змащену форму для випікання та зверху викласти нарізані дольками нектарини.
  4. Випікати у розігрітій до 180 ºC духовці 40–50 хвилин до готовності.
  5. Змішати воду з цукром і змастити сиропом ще теплий пиріг. За бажанням зверху можна злегка присипати цукром.

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пиріг рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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