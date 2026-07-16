Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Літня "Шарлотка" з 3-х інгредієнтів за 30 хвилин: ідеально до чаю

Літня "Шарлотка" з 3-х інгредієнтів за 30 хвилин: ідеально до чаю

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 03:04
Пиріг з нектаринами в духовці: простий рецепт пухкої домашньої випічки
Шарлотка з нектаринами. Фото: gospodynka.com.ua

Коли сезон нектаринів у розпалі, саме час спекти простий домашній пиріг до чаю. Повітряне бісквітне тісто чудово поєднується із соковитими фруктами, а готується така випічка без зайвих клопотів. Рецепт завжди вдається, а замість нектаринів можна використовувати й інші сезонні фрукти чи ягоди.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • ванілін, дрібка солі;
  • лимонна цедра — 1 ч. л. (за бажанням);
  • борошно — 140 г;
  • нектарини — 5–6 шт.;
  • цукор для посипання.
рецепт шарлотки з нектаринами
Нектарини та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збийте з цукром і дрібкою солі до пишної світлої маси.
  2. Додайте ванілін, за бажанням — лимонну цедру. 
  3. Поступово додати просіяне борошно, акуратно перемішуючи лопаткою.
  4. Дно форми (24 см) застеліть пергаментом, посипте цукром і викладіть часточки нектаринів.
  5. Зверху злегка присипте їх цукром, вилийте тісто та розрівняйте.
  6. Випікайте в розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин.
  7. Готовий пиріг трохи охолодіть, вийміть із форми та за бажанням посипте цукровою пудрою.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Читайте також:

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

рецепт випічка шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації