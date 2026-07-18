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Головна Смак Літній пиріг "Улюблений": знадобиться склянка кефіра та жменя ягід

Літній пиріг "Улюблений": знадобиться склянка кефіра та жменя ягід

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 03:04
Пиріг на кефірі з ягодами: ніжна домашня випічка до чаю
Пиріг з ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

У сезон свіжих ягід хочеться готувати прості та ароматні десерти, які не потребують багато часу. Цей пиріг виходить ніжним, повітряним і дуже смачним завдяки поєднанню кефірного тіста та ягідної начинки. Рецепт легко повторити, а для нього можна використовувати будь-які улюблені ягоди — смородину, малину, чорницю чи вишню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 180 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • кефір 2,5% — 250 мл;
  • розпушувач — 10 г;
  • борошно — 260 г;
  • ягоди для тіста — 100 г;
  • ягоди для верху — 50 г.
рецепт пирога з ягодами
Тісто та ягоди. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити із сіллю, додати звичайний і ванільний цукор та продовжити збивати до світлої пишної маси.
  2. Додати кефір кімнатної температури, перемішати.
  3. Окремо змішати просіяне борошно з розпушувачем і поступово додати до рідкої суміші.
  4. Перемішати тісто до однорідності, додати ягоди та обережно з’єднати їх із масою.
  5. Форму діаметром близько 22 см застелити пергаментом, викласти тісто та зверху розподілити решту ягід.
  6. Випікати пиріг у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40–45 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.
  7. Після випікання залишити пиріг трохи охолонути, за бажанням присипати цукровою пудрою та подавати до столу.

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пиріг рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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