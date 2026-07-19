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Головна Смак Пиріг "Все по 8 ложок": рецепт без міксера, все змішати та в духовку

Пиріг "Все по 8 ложок": рецепт без міксера, все змішати та в духовку

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 03:04
Ягідний пиріг без міксера: простий рецепт на кожен день
Пиріг з ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане справжньою знахідкою, коли хочеться швидко спекти щось смачне до чаю. Тісто готується звичайним віничком, без зайвого клопоту, а для начинки підійдуть як свіжі, так і заморожені ягоди.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 150–200 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • молоко — 8 ст. л.;
  • олія — 8 ст. л.;
  • борошно — 240 г;
  • розпушувач — 7 г;
  • ягоди — 300 г;
  • борошно — 1 ст. л. (для ягід).
рецепт пирога з ягодами
Тісто та ягоди. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця змішати з цукром, ванільним цукром, сіллю, молоком та олією до однорідної консистенції.
  2. Додати борошно з розпушувачем і замішати густе тісто.
  3. Ягоди обваляти в ложці борошна, додати до тіста та акуратно перемішати.
  4. Перекласти тісто у форму діаметром 20 см, застелену пергаментом і змащену маслом.
  5. Випікати при 180 ºC 30–40 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою.
  6. Готовий пиріг трохи охолодити, за бажанням посипати цукровою пудрою та подавати до чаю.

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пиріг рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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