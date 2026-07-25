Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пиріг "Богиня": має дорогий вигляд, а готується дуже просто

Пиріг "Богиня": має дорогий вигляд, а готується дуже просто

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 03:04
Яблучний пиріг із заварним кремом: красивий домашній десерт до чаю
Пиріг "Богиня". Фото: gospodynka.com.ua

Пиріг із ніжним заварним кремом і яблуками виглядає так, ніби його приготували у дорогій кондитерській. Насправді рецепт дуже простий, а поєднання м'якого тіста, крему та соковитих фруктів робить десерт ідеальним для сімейного чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 110 г;
  • олія — 100 мл;
  • тепле молоко — 110 мл.;
  • борошно — 280 г;
  • розпушувач — 16 г;
  • ванільний цукор — 8 г.

Для крему:

  • молоко — 270 мл.;
  • яєчний жовток — 1 шт.;
  • борошно — 30 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 25 г;
  • цукор — 60 г;
  • ванільний цукор — 8 г.

Додатково:

Читайте також:
  • яблуко — 1 шт.;
  • родзинки — 50 г;
  • жовток — 1 шт.;
  • молоко — 2 ст. л.
рецепт пирога з яблуками
Пиріг з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Збити яйця із сіллю та цукром, влити олію і тепле молоко.
  2. Додати борошно, розпушувач і ванільний цукор, замісити однорідне тісто та викласти його у форму.
  3. Для крему змішати молоко, жовток, борошно, крохмаль, цукор і ванільний цукор.
  4. Підігріти на невеликому вогні, постійно помішуючи, до загусання, після чого охолодити під харчовою плівкою.
  5. Викласти крем на тісто спіраллю за допомогою кондитерського мішка.
  6. Зверху розкласти тонкі скибочки яблука та родзинки, сформувавши візерунок.
  7. Змастити пиріг жовтком, змішаним із молоком, і випікати приблизно 40–45 хвилин при 180 ºC. 

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

пиріг рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації