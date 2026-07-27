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Головна Смак Швидкий пиріг з абрикосами "Золото": тісто замішується 4 хвилини

Швидкий пиріг з абрикосами "Золото": тісто замішується 4 хвилини

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 03:04
Пиріг з абрикосами до чаю: простий рецепт ніжної літньої випічки
Пиріг з абрикосами. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг з абрикосами стане справжньою знахідкою в сезон фруктів. Тісто готується буквально за кілька хвилин, а соковиті абрикоси роблять випічку ніжною, ароматною та неймовірно смачною. Ідеальний десерт до чаю для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 90 г;
  • борошно — 2 склянки;
  • цукор — 1 склянка;
  • яйця — 3 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • розпушувач — 10 г;
  • ванільний цукор або ванілін — до смаку;
  • абрикоси — за розміром форми;
  • цукрова пудра — за бажанням.
рецепт пирога з абрикосами
Тісто та абрикоси. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити з цукром до пишності, додати сметану, розтоплене масло та ваніль.
  2. Поступово додати борошно з розпушувачем і замішати однорідне тісто.
  3. Абрикоси помити, розділити навпіл і видалити кісточки.
  4. Форму застелити пергаментом, викласти абрикоси зрізом догори та залити їх тістом.
  5. Випікати пиріг при 180 °C приблизно 30–35 хвилин до сухої шпажки.

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абрикос пиріг рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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