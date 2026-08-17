Сливовий пиріг із рум’яною крихтою: проста випічка до чаю

Пиріг зі сливами та хрусткою крихтою: рецепт домашньої випічки
Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 03:04
Пиріг зі сливами. Фото: smachnenke.com.ua
Сливовий пиріг — один із найкращих варіантів сезонної випічки, коли хочеться приготувати щось ароматне й по-домашньому затишне. Кисло-солодкі сливи роблять тісто соковитим, а хрустка крихта зверху додає приємного контрасту. Такий пиріг чудово смакує з чаєм, кавою або просто як солодке частування для всієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свіжі сливи — 10–12 шт.;
- вершкове масло — 150 г;
- цукор — 140 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка;
- яйця — 3 шт.;
- йогурт або сметана — 4 ст. л.;
- розпушувач — 2 ч. л.;
- борошно — 8 ст. л. з гіркою.
Для крихти:
- цукор — 1–2 ст. л.;
- борошно — 3 ст. л.;
- вершкове масло — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Сливи вимити, видалити кісточки та нарізати шматочками.
- М’яке масло збити з цукром, ванільним цукром і сіллю.
- По одному додати яйця, після кожного добре перемішуючи. Вмішати йогурт або сметану.
- Борошно змішати з розпушувачем і поступово додати до маси. Перемішати до однорідності.
- Тісто викласти у змащену форму діаметром 26 см, зверху розкласти сливи.
- Для крихти перетерти борошно, цукор і масло. Посипати нею сливи.
- Випікати при 170 °C приблизно 40–45 хвилин.
- Готовність перевірити шпажкою, після чого трохи охолодити пиріг у формі.
- Випічка виходить ніжною та соковитою, із приємною кислинкою слив і хрусткою рум’яною скоринкою.
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