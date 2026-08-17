Сливовий пиріг із рум’яною крихтою: проста випічка до чаю

Пиріг зі сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Сливовий пиріг — один із найкращих варіантів сезонної випічки, коли хочеться приготувати щось ароматне й по-домашньому затишне. Кисло-солодкі сливи роблять тісто соковитим, а хрустка крихта зверху додає приємного контрасту. Такий пиріг чудово смакує з чаєм, кавою або просто як солодке частування для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

свіжі сливи — 10–12 шт.;

вершкове масло — 150 г;

цукор — 140 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

яйця — 3 шт.;

йогурт або сметана — 4 ст. л.;

розпушувач — 2 ч. л.;

борошно — 8 ст. л. з гіркою.

Для крихти:

цукор — 1–2 ст. л.;

борошно — 3 ст. л.;

вершкове масло — 1 ст. л.

Тісто та сливи. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Сливи вимити, видалити кісточки та нарізати шматочками. М’яке масло збити з цукром, ванільним цукром і сіллю. По одному додати яйця, після кожного добре перемішуючи. Вмішати йогурт або сметану. Борошно змішати з розпушувачем і поступово додати до маси. Перемішати до однорідності. Тісто викласти у змащену форму діаметром 26 см, зверху розкласти сливи. Для крихти перетерти борошно, цукор і масло. Посипати нею сливи. Випікати при 170 °C приблизно 40–45 хвилин. Готовність перевірити шпажкою, після чого трохи охолодити пиріг у формі. Випічка виходить ніжною та соковитою, із приємною кислинкою слив і хрусткою рум’яною скоринкою.

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