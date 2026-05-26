Два рецепти окрошки: класична та з копченою куркою
Дата публікації: 26 травня 2026 21:04
Домашня окрошка. Фото: smachnenke.com.ua
Окрошка — одна з найпопулярніших літніх страв, яка чудово освіжає у спеку. Класичний варіант із ковбасою виходить ніжним і знайомим на смак, а рецепт із копченою куркою має більш насичений та пікантний аромат. Обидва варіанти готуються дуже просто з доступних продуктів. Найкраще подавати окрошку добре охолодженою після кількох годин у холодильнику.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться для класичної окрошки:
- зелена цибуля — 180 г.;
- кріп і петрушка — 50 г.;
- огірки — 3 шт.;
- яйця варені — 4 шт.;
- варена ковбаса — 300 г.;
- картопля варена — 4 шт.;
- сметана — 4 ст. л.;
- кефір — 1 л.;
- сіль і чорний перець — за смаком.;
- холодна вода або мінералка — для консистенції.;
- лимонний сік — за смаком.
Спосіб приготування
- Усі інгредієнти нарізати невеликими кубиками.
- Додати сметану, кефір і перемішати.
- Влити холодну воду або мінералку до бажаної густоти.
- Посолити, поперчити та за бажанням додати трохи лимонного соку.
- Перед подачею добре охолодити.
Вам знадобиться для окрошки з копченою куркою:
- копчена куряча грудка — 1 шт.;
- огірки — 2 шт.;
- яйця варені — 2–3 шт.;
- зелена цибуля — 20 г.;
- кріп — 20 г.;
- часник — 1 зубчик.;
- кефір — 1 л.;
- холодна вода — 200 мл.;
- яблучний оцет — 1 ст. л.;
- сіль і чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Курку, яйця та огірки нарізати невеликими шматочками.
- Додати подрібнену зелень і часник.
- Влити кефір і холодну воду, перемішати.
- Додати оцет, сіль і перець за смаком.
- Перед подачею добре охолодити в холодильнику.
