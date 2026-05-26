Два рецепти окрошки: класична та з копченою куркою

Два рецепти окрошки: класична та з копченою куркою

Дата публікації: 26 травня 2026 21:04
Домашня окрошка. Фото: smachnenke.com.ua

Окрошка — одна з найпопулярніших літніх страв, яка чудово освіжає у спеку. Класичний варіант із ковбасою виходить ніжним і знайомим на смак, а рецепт із копченою куркою має більш насичений та пікантний аромат. Обидва варіанти готуються дуже просто з доступних продуктів. Найкраще подавати окрошку добре охолодженою після кількох годин у холодильнику.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Приготуванння окрошки. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться для класичної окрошки:

  • зелена цибуля — 180 г.;
  • кріп і петрушка — 50 г.;
  • огірки — 3 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • варена ковбаса — 300 г.;
  • картопля варена — 4 шт.;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • кефір — 1 л.;
  • сіль і чорний перець — за смаком.;
  • холодна вода або мінералка — для консистенції.;
  • лимонний сік — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Усі інгредієнти нарізати невеликими кубиками.
  2. Додати сметану, кефір і перемішати.
  3. Влити холодну воду або мінералку до бажаної густоти.
  4. Посолити, поперчити та за бажанням додати трохи лимонного соку.
  5. Перед подачею добре охолодити.

Вам знадобиться для окрошки з копченою куркою:

  1. копчена куряча грудка — 1 шт.;
  2. огірки — 2 шт.;
  3. яйця варені — 2–3 шт.;
  4. зелена цибуля — 20 г.;
  5. кріп — 20 г.;
  6. часник — 1 зубчик.;
  7. кефір — 1 л.;
  8. холодна вода — 200 мл.;
  9. яблучний оцет — 1 ст. л.;
  10. сіль і чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Курку, яйця та огірки нарізати невеликими шматочками.
  2. Додати подрібнену зелень і часник.
  3. Влити кефір і холодну воду, перемішати.
  4. Додати оцет, сіль і перець за смаком.
  5. Перед подачею добре охолодити в холодильнику.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
