Два рецепти окрошки: класична та з копченою куркою

Домашня окрошка. Фото: smachnenke.com.ua

Окрошка — одна з найпопулярніших літніх страв, яка чудово освіжає у спеку. Класичний варіант із ковбасою виходить ніжним і знайомим на смак, а рецепт із копченою куркою має більш насичений та пікантний аромат. Обидва варіанти готуються дуже просто з доступних продуктів. Найкраще подавати окрошку добре охолодженою після кількох годин у холодильнику.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Приготуванння окрошки. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться для класичної окрошки:

зелена цибуля — 180 г.;

кріп і петрушка — 50 г.;

огірки — 3 шт.;

яйця варені — 4 шт.;

варена ковбаса — 300 г.;

картопля варена — 4 шт.;

сметана — 4 ст. л.;

кефір — 1 л.;

сіль і чорний перець — за смаком.;

холодна вода або мінералка — для консистенції.;

лимонний сік — за смаком.

Спосіб приготування

Усі інгредієнти нарізати невеликими кубиками. Додати сметану, кефір і перемішати. Влити холодну воду або мінералку до бажаної густоти. Посолити, поперчити та за бажанням додати трохи лимонного соку. Перед подачею добре охолодити.

Вам знадобиться для окрошки з копченою куркою:

копчена куряча грудка — 1 шт.; огірки — 2 шт.; яйця варені — 2–3 шт.; зелена цибуля — 20 г.; кріп — 20 г.; часник — 1 зубчик.; кефір — 1 л.; холодна вода — 200 мл.; яблучний оцет — 1 ст. л.; сіль і чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Курку, яйця та огірки нарізати невеликими шматочками. Додати подрібнену зелень і часник. Влити кефір і холодну воду, перемішати. Додати оцет, сіль і перець за смаком. Перед подачею добре охолодити в холодильнику.

