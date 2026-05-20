Найсмачніший зелений борщ з Чернігівщини: легендарний рецепт
Дата публікації: 20 травня 2026 21:04
Зелений борщ. Фото: gospodynka.com.ua
Цей зелений борщ — справжня класика української кухні, яка зберегла автентичний смак Чернігівщини. Наваристий бульйон зі свинячих ребер поєднується з ніжною квасолею та картоплею, створюючи ситну основу. Щавель і свіжа зелень додають характерної кислинки та свіжості, яка робить страву легкою та водночас насиченою.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свинячі ребра — 800 г.;
- квасоля — 60 г (замочена на ніч).;
- лавровий лист — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 5 г.;
- перець чорний мелений — 3 г.;
- морква — 1/2 шт.;
- картопля — 4 шт.;
- щавель — 300 г.;
- цибуля зелена — 80 г.;
- петрушка — 50 г.;
- кріп — 50 г.;
- яйця варені — 5 шт.
Спосіб приготування
- Свинячі ребра залити водою та зварити бульйон до м’якості, додаючи попередньо замочену квасолю.
- Додати лавровий лист, дрібно нарізану цибулю та моркву, проварити до напівготовності овочів.
- Додати картоплю, посолити, поперчити та варити до м’якості.
- Додати подрібнений щавель і зелень, проварити кілька хвилин до насиченого смаку.
- В кінці додати нарізані варені яйця, перемішати та дати борщу трохи настоятися.
