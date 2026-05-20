Найсмачніший зелений борщ з Чернігівщини: легендарний рецепт

Дата публікації: 20 травня 2026 21:04
Зелений борщ. Фото: gospodynka.com.ua

Цей зелений борщ — справжня класика української кухні, яка зберегла автентичний смак Чернігівщини. Наваристий бульйон зі свинячих ребер поєднується з ніжною квасолею та картоплею, створюючи ситну основу. Щавель і свіжа зелень додають характерної кислинки та свіжості, яка робить страву легкою та водночас насиченою. 

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свинячі ребра — 800 г.;
  • квасоля — 60 г (замочена на ніч).;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 5 г.;
  • перець чорний мелений — 3 г.;
  • морква — 1/2 шт.;
  • картопля — 4 шт.;
  • щавель — 300 г.;
  • цибуля зелена — 80 г.;
  • петрушка — 50 г.;
  • кріп — 50 г.;
  • яйця варені — 5 шт.
Зелений борщ зі сметаною. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Свинячі ребра залити водою та зварити бульйон до м’якості, додаючи попередньо замочену квасолю.
  2. Додати лавровий лист, дрібно нарізану цибулю та моркву, проварити до напівготовності овочів.
  3. Додати картоплю, посолити, поперчити та варити до м’якості.
  4. Додати подрібнений щавель і зелень, проварити кілька хвилин до насиченого смаку.
  5. В кінці додати нарізані варені яйця, перемішати та дати борщу трохи настоятися.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
