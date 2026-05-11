Ситні "бендерики" з печінкою: за 30 хвилин на вечерю

"Бендерики" з печінкою. Фото: smachnenke.com.ua

Ці домашні бендерики виходять ніжними всередині та апетитно хрусткими зовні. Тонкі еластичні млинці чудово поєднуються з ароматною печінковою начинкою, яка нагадує справжній домашній паштет. Страва готується досить просто, а виходить ситною, бюджетною та дуже смачною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 550 мл.;

яйця — 3 шт.;

борошно — 180 г;

кукурудзяний крохмаль — 40 г;

цукор — 1,5 ст. л.;

сіль — ½ ч. л.;

олія — 3 ст. л.;

вершкове масло — 10–20 г;

окріп — 100 мл.

Для начинки:

печінка — за смаком;

цибуля — 1 шт.;

вершки або молоко — трохи для ніжності;

сіль, перець — за смаком.

Бендерики з печінкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити із сіллю та цукром, додати частину молока, борошно й крохмаль. Добре перемішати до однорідності, після чого влити решту молока. Додати олію, розтоплене вершкове масло та окріп. Залишити тісто на 10–15 хвилин, а потім посмажити тонкі млинці. Для начинки обсмажити цибулю до золотистості, додати печінку й готувати кілька хвилин. Додати трохи вершків або молока, після чого подрібнити масу до консистенції паштету. Млинці розрізати навпіл, викласти начинку та згорнути трикутниками. Обсмажити бендерики до рум’яної скоринки або заморозити про запас.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з печінки

Смачний салат з печінкою і чипсами — фаворит застілля чи на кожен день.

Читайте також:

Вишуканий печінковий рулет — не рецепт, а знахідка з бюджетних продуктів.

Смачний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.