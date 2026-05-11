Ситні "бендерики" з печінкою: за 30 хвилин на вечерю
Дата публікації: 11 травня 2026 21:04
Ці домашні бендерики виходять ніжними всередині та апетитно хрусткими зовні. Тонкі еластичні млинці чудово поєднуються з ароматною печінковою начинкою, яка нагадує справжній домашній паштет. Страва готується досить просто, а виходить ситною, бюджетною та дуже смачною.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 550 мл.;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 180 г;
- кукурудзяний крохмаль — 40 г;
- цукор — 1,5 ст. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- олія — 3 ст. л.;
- вершкове масло — 10–20 г;
- окріп — 100 мл.
Для начинки:
- печінка — за смаком;
- цибуля — 1 шт.;
- вершки або молоко — трохи для ніжності;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Яйця збити із сіллю та цукром, додати частину молока, борошно й крохмаль.
- Добре перемішати до однорідності, після чого влити решту молока.
- Додати олію, розтоплене вершкове масло та окріп.
- Залишити тісто на 10–15 хвилин, а потім посмажити тонкі млинці.
- Для начинки обсмажити цибулю до золотистості, додати печінку й готувати кілька хвилин.
- Додати трохи вершків або молока, після чого подрібнити масу до консистенції паштету.
- Млинці розрізати навпіл, викласти начинку та згорнути трикутниками.
- Обсмажити бендерики до рум’яної скоринки або заморозити про запас.
