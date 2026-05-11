Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Ситні "бендерики" з печінкою: за 30 хвилин на вечерю

Ситні "бендерики" з печінкою: за 30 хвилин на вечерю

Ua ru
Дата публікації: 11 травня 2026 21:04
Ситні бендерики з печінкою: за 30 хвилин на вечерю
"Бендерики" з печінкою. Фото: smachnenke.com.ua

Ці домашні бендерики виходять ніжними всередині та апетитно хрусткими зовні. Тонкі еластичні млинці чудово поєднуються з ароматною печінковою начинкою, яка нагадує справжній домашній паштет. Страва готується досить просто, а виходить ситною, бюджетною та дуже смачною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 550 мл.;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 180 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 40 г;
  • цукор — 1,5 ст. л.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • вершкове масло — 10–20 г;
  • окріп — 100 мл.

Для начинки:

  • печінка — за смаком;
  • цибуля — 1 шт.;
  • вершки або молоко — трохи для ніжності;
  • сіль, перець — за смаком.
рецепт бендериків з печінкою
Бендерики з печінкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити із сіллю та цукром, додати частину молока, борошно й крохмаль.
  2. Добре перемішати до однорідності, після чого влити решту молока. 
  3. Додати олію, розтоплене вершкове масло та окріп.
  4. Залишити тісто на 10–15 хвилин, а потім посмажити тонкі млинці.
  5. Для начинки обсмажити цибулю до золотистості, додати печінку й готувати кілька хвилин.
  6. Додати трохи вершків або молока, після чого подрібнити масу до консистенції паштету.
  7. Млинці розрізати навпіл, викласти начинку та згорнути трикутниками.
  8. Обсмажити бендерики до рум’яної скоринки або заморозити про запас.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з печінки

Смачний салат з печінкою і чипсами — фаворит застілля чи на кожен день. 

Читайте також:

Вишуканий печінковий рулет — не рецепт, а знахідка з бюджетних продуктів. 

Смачний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.

печінка рецепт млинці
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації