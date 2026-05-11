Сытные "бендерики" с печенью: за 30 минут на ужин
Дата публикации 11 мая 2026 21:04
Эти домашние бендерики получаются нежными внутри и аппетитно хрустящими снаружи. Тонкие эластичные блины прекрасно сочетаются с ароматной печеночной начинкой, которая напоминает настоящий домашний паштет. Блюдо готовится достаточно просто, а получается сытным, бюджетным и очень вкусным.
Вам понадобится:
- молоко — 550 мл.;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 180 г;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- сливочное масло — 10-20 г;
- кипяток — 100 мл.
Для начинки:
- печень — по вкусу;
- лук — 1 шт.;
- сливки или молоко — немного для нежности;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Яйца взбить с солью и сахаром, добавить часть молока, муку и крахмал.
- Хорошо перемешать до однородности, после чего влить остальное молоко.
- Добавить растительное масло, растопленное сливочное масло и кипяток.
- Оставить тесто на 10-15 минут, а затем пожарить тонкие блины.
- Для начинки обжарить лук до золотистости, добавить печень и готовить несколько минут.
- Добавить немного сливок или молока, после чего измельчить массу до консистенции паштета.
- Блины разрезать пополам, выложить начинку и свернуть треугольниками.
- Обжарить бендерики до румяной корочки или заморозить про запас.
