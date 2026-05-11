Главная Вкус Сытные "бендерики" с печенью: за 30 минут на ужин

Сытные "бендерики" с печенью: за 30 минут на ужин

Дата публикации 11 мая 2026 21:04
"Бендерики" с печенью. Фото: smachnenke.com.ua

Эти домашние бендерики получаются нежными внутри и аппетитно хрустящими снаружи. Тонкие эластичные блины прекрасно сочетаются с ароматной печеночной начинкой, которая напоминает настоящий домашний паштет. Блюдо готовится достаточно просто, а получается сытным, бюджетным и очень вкусным.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 550 мл.;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 180 г;
  • кукурузный крахмал — 40 г;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • сливочное масло — 10-20 г;
  • кипяток — 100 мл.

Для начинки:

  • печень — по вкусу;
  • лук — 1 шт.;
  • сливки или молоко — немного для нежности;
  • соль, перец — по вкусу.
Бендерики с печенью. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с солью и сахаром, добавить часть молока, муку и крахмал.
  2. Хорошо перемешать до однородности, после чего влить остальное молоко.
  3. Добавить растительное масло, растопленное сливочное масло и кипяток.
  4. Оставить тесто на 10-15 минут, а затем пожарить тонкие блины.
  5. Для начинки обжарить лук до золотистости, добавить печень и готовить несколько минут.
  6. Добавить немного сливок или молока, после чего измельчить массу до консистенции паштета.
  7. Блины разрезать пополам, выложить начинку и свернуть треугольниками.
  8. Обжарить бендерики до румяной корочки или заморозить про запас.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
