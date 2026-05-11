Сытные "бендерики" с печенью: за 30 минут на ужин

Эти домашние бендерики получаются нежными внутри и аппетитно хрустящими снаружи. Тонкие эластичные блины прекрасно сочетаются с ароматной печеночной начинкой, которая напоминает настоящий домашний паштет. Блюдо готовится достаточно просто, а получается сытным, бюджетным и очень вкусным.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 550 мл.;

яйца — 3 шт.;

мука — 180 г;

кукурузный крахмал — 40 г;

сахар — 1,5 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

сливочное масло — 10-20 г;

кипяток — 100 мл.

Для начинки:

печень — по вкусу;

лук — 1 шт.;

сливки или молоко — немного для нежности;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Яйца взбить с солью и сахаром, добавить часть молока, муку и крахмал. Хорошо перемешать до однородности, после чего влить остальное молоко. Добавить растительное масло, растопленное сливочное масло и кипяток. Оставить тесто на 10-15 минут, а затем пожарить тонкие блины. Для начинки обжарить лук до золотистости, добавить печень и готовить несколько минут. Добавить немного сливок или молока, после чего измельчить массу до консистенции паштета. Блины разрезать пополам, выложить начинку и свернуть треугольниками. Обжарить бендерики до румяной корочки или заморозить про запас.

