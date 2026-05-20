Самый вкусный зеленый борщ с Черниговщины: легендарный рецепт: легендарный рецепт

Зеленый борщ. Фото: gospodynka.com.ua

Этот зеленый борщ — настоящая классика украинской кухни, которая сохранила аутентичный вкус Черниговщины. Наваристый бульон из свиных ребер сочетается с нежной фасолью и картофелем, создавая сытную основу. Щавель и свежая зелень добавляют характерной кислинки и свежести, которая делает блюдо легким и одновременно насыщенным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свиные ребра — 800 г;

фасоль — 60 г (замоченная на ночь);

лавровый лист — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

соль — 5 г;

перец черный молотый — 3 г;

морковь — 1/2 шт.;

картофель — 4 шт.;

щавель — 300 г;

лук зеленый — 80 г;

петрушка — 50 г;

укроп — 50 г;

яйца вареные — 5 шт.

Зеленый борщ со сметаной. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Свиные ребра залить водой и сварить бульон до мягкости, добавляя предварительно замоченную фасоль. Добавить лавровый лист, мелко нарезанный лук и морковь, проварить до полуготовности овощей. Добавить картофель, посолить, поперчить и варить до мягкости. Добавить измельченный щавель и зелень, проварить несколько минут до насыщенного вкуса. В конце добавить нарезанные вареные яйца, перемешать и дать борщу немного настояться.

