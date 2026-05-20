Самый вкусный зеленый борщ с Черниговщины: легендарный рецепт: легендарный рецепт

Самый вкусный зеленый борщ с Черниговщины: легендарный рецепт
Дата публикации 20 мая 2026 21:04
Зеленый борщ. Фото: gospodynka.com.ua
Этот зеленый борщ — настоящая классика украинской кухни, которая сохранила аутентичный вкус Черниговщины. Наваристый бульон из свиных ребер сочетается с нежной фасолью и картофелем, создавая сытную основу. Щавель и свежая зелень добавляют характерной кислинки и свежести, которая делает блюдо легким и одновременно насыщенным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свиные ребра — 800 г;
- фасоль — 60 г (замоченная на ночь);
- лавровый лист — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- соль — 5 г;
- перец черный молотый — 3 г;
- морковь — 1/2 шт.;
- картофель — 4 шт.;
- щавель — 300 г;
- лук зеленый — 80 г;
- петрушка — 50 г;
- укроп — 50 г;
- яйца вареные — 5 шт.
Способ приготовления
- Свиные ребра залить водой и сварить бульон до мягкости, добавляя предварительно замоченную фасоль.
- Добавить лавровый лист, мелко нарезанный лук и морковь, проварить до полуготовности овощей.
- Добавить картофель, посолить, поперчить и варить до мягкости.
- Добавить измельченный щавель и зелень, проварить несколько минут до насыщенного вкуса.
- В конце добавить нарезанные вареные яйца, перемешать и дать борщу немного настояться.
