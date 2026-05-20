Самый вкусный зеленый борщ с Черниговщины: легендарный рецепт: легендарный рецепт

Україна
Самый вкусный зеленый борщ с Черниговщины: легендарный рецепт

Самый вкусный зеленый борщ с Черниговщины: легендарный рецепт

Дата публикации 20 мая 2026 21:04
Зеленый борщ. Фото: gospodynka.com.ua

Этот зеленый борщ — настоящая классика украинской кухни, которая сохранила аутентичный вкус Черниговщины. Наваристый бульон из свиных ребер сочетается с нежной фасолью и картофелем, создавая сытную основу. Щавель и свежая зелень добавляют характерной кислинки и свежести, которая делает блюдо легким и одновременно насыщенным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свиные ребра — 800 г;
  • фасоль — 60 г (замоченная на ночь);
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • соль — 5 г;
  • перец черный молотый — 3 г;
  • морковь — 1/2 шт.;
  • картофель — 4 шт.;
  • щавель — 300 г;
  • лук зеленый — 80 г;
  • петрушка — 50 г;
  • укроп — 50 г;
  • яйца вареные — 5 шт.
Зеленый борщ со сметаной. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Свиные ребра залить водой и сварить бульон до мягкости, добавляя предварительно замоченную фасоль.
  2. Добавить лавровый лист, мелко нарезанный лук и морковь, проварить до полуготовности овощей.
  3. Добавить картофель, посолить, поперчить и варить до мягкости.
  4. Добавить измельченный щавель и зелень, проварить несколько минут до насыщенного вкуса.
  5. В конце добавить нарезанные вареные яйца, перемешать и дать борщу немного настояться.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
