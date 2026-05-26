Два рецепта окрошки: классическая и с копченой курицей
Окрошка — одно из самых популярных летних блюд, которое прекрасно освежает в жару. Классический вариант с колбасой получается нежным и знакомым на вкус, а рецепт с копченой курицей имеет более насыщенный и пикантный аромат. Оба варианта готовятся очень просто из доступных продуктов. Лучше всего подавать окрошку хорошо охлажденной после нескольких часов в холодильнике.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится для классической окрошки:
- зеленый лук — 180 г.;
- укроп и петрушка — 50 г;
- огурцы — 3 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- вареная колбаса — 300 г.;
- картофель вареный — 4 шт.;
- сметана — 4 ст. л.;
- кефир — 1 л.;
- соль и черный перец — по вкусу;
- холодная вода или минералка — для консистенции;
- лимонный сок — по вкусу.
Способ приготовления
- Все ингредиенты нарезать небольшими кубиками.
- Добавить сметану, кефир и перемешать.
- Влить холодную воду или минералку до желаемой густоты.
- Посолить, поперчить и по желанию добавить немного лимонного сока.
- Перед подачей хорошо охладить.
Вам понадобится для окрошки с копченой курицей:
- копченая куриная грудка — 1 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- яйца вареные — 2-3 шт.;
- зеленый лук — 20 г.;
- укроп — 20 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- кефир — 1 л.;
- холодная вода — 200 мл.;
- яблочный уксус — 1 ст. л.;
- соль и черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Курицу, яйца и огурцы нарезать небольшими кусочками.
- Добавить измельченную зелень и чеснок.
- Влить кефир и холодную воду, перемешать.
- Добавить уксус, соль и перец по вкусу.
- Перед подачей хорошо охладить в холодильнике.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.