Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Два рецепта окрошки: классическая и с копченой курицей

Два рецепта окрошки: классическая и с копченой курицей

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 21:04
Два рецепта окрошки: классическая и с копченой курицей
Домашняя окрошка. Фото: smachnenke.com.ua

Окрошка — одно из самых популярных летних блюд, которое прекрасно освежает в жару. Классический вариант с колбасой получается нежным и знакомым на вкус, а рецепт с копченой курицей имеет более насыщенный и пикантный аромат. Оба варианта готовятся очень просто из доступных продуктов. Лучше всего подавать окрошку хорошо охлажденной после нескольких часов в холодильнике.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

рецепт окрошки на кефірі
Приготовление окрошки. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится для классической окрошки:

  • зеленый лук — 180 г.;
  • укроп и петрушка — 50 г;
  • огурцы — 3 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • вареная колбаса — 300 г.;
  • картофель вареный — 4 шт.;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • кефир — 1 л.;
  • соль и черный перец — по вкусу;
  • холодная вода или минералка — для консистенции;
  • лимонный сок — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Все ингредиенты нарезать небольшими кубиками.
  2. Добавить сметану, кефир и перемешать.
  3. Влить холодную воду или минералку до желаемой густоты.
  4. Посолить, поперчить и по желанию добавить немного лимонного сока.
  5. Перед подачей хорошо охладить.

Вам понадобится для окрошки с копченой курицей:

  1. копченая куриная грудка — 1 шт.;
  2. огурцы — 2 шт.;
  3. яйца вареные — 2-3 шт.;
  4. зеленый лук — 20 г.;
  5. укроп — 20 г;
  6. чеснок — 1 зубчик;
  7. кефир — 1 л.;
  8. холодная вода — 200 мл.;
  9. яблочный уксус — 1 ст. л.;
  10. соль и черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Курицу, яйца и огурцы нарезать небольшими кусочками.
  2. Добавить измельченную зелень и чеснок.
  3. Влить кефир и холодную воду, перемешать.
  4. Добавить уксус, соль и перец по вкусу.
  5. Перед подачей хорошо охладить в холодильнике.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Читайте также:

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

окрошка рецепт курица
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации