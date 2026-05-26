Два рецепта окрошки: классическая и с копченой курицей

Домашняя окрошка. Фото: smachnenke.com.ua

Окрошка — одно из самых популярных летних блюд, которое прекрасно освежает в жару. Классический вариант с колбасой получается нежным и знакомым на вкус, а рецепт с копченой курицей имеет более насыщенный и пикантный аромат. Оба варианта готовятся очень просто из доступных продуктов. Лучше всего подавать окрошку хорошо охлажденной после нескольких часов в холодильнике.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Приготовление окрошки. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится для классической окрошки:

зеленый лук — 180 г.;

укроп и петрушка — 50 г;

огурцы — 3 шт.;

яйца вареные — 4 шт.;

вареная колбаса — 300 г.;

картофель вареный — 4 шт.;

сметана — 4 ст. л.;

кефир — 1 л.;

соль и черный перец — по вкусу;

холодная вода или минералка — для консистенции;

лимонный сок — по вкусу.

Способ приготовления

Все ингредиенты нарезать небольшими кубиками. Добавить сметану, кефир и перемешать. Влить холодную воду или минералку до желаемой густоты. Посолить, поперчить и по желанию добавить немного лимонного сока. Перед подачей хорошо охладить.

Вам понадобится для окрошки с копченой курицей:

копченая куриная грудка — 1 шт.; огурцы — 2 шт.; яйца вареные — 2-3 шт.; зеленый лук — 20 г.; укроп — 20 г; чеснок — 1 зубчик; кефир — 1 л.; холодная вода — 200 мл.; яблочный уксус — 1 ст. л.; соль и черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Курицу, яйца и огурцы нарезать небольшими кусочками. Добавить измельченную зелень и чеснок. Влить кефир и холодную воду, перемешать. Добавить уксус, соль и перец по вкусу. Перед подачей хорошо охладить в холодильнике.

