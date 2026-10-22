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Головна Смак Еліксир для імунітету: народний рецепт з лимоном на зиму

Еліксир для імунітету: народний рецепт з лимоном на зиму

Ua ru
22 жовтня 2026 14:44
Лимон з імбиром і медом на зиму: ароматна заготівля для чаю
Лимон та імбир. Фото: gospodynka.com.ua

Лимон, імбир і мед чудово поєднуються між собою та надають напоям яскравого смаку. Таку суміш легко приготувати вдома й зберігати в холодильнику, щоб за потреби додавати до води або чаю.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • лимони — 2 шт.;
  • корінь імбиру — 1 шт.;
  • мед — за смаком;
  • вода, сіль і харчова сода — для миття лимонів.
рецепт на зиму з лимона та корня імбира
Заготовка з лимоном. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Лимони замочити на 15 хвилин у воді з невеликою кількістю соди, попередньо обережно потерши сіллю.
  2. Ретельно промити, обсушити, нарізати тонкими кружальцями та видалити кісточки.
  3. Імбир очистити й нарізати пластинками.
  4. У чисту стерилізовану банку викласти шарами лимон, імбир і мед.
  5. Закрити кришкою, залишити на 1–2 дні за кімнатної температури, а потім зберігати в холодильнику.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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