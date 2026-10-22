Лимон з імбиром і медом на зиму: ароматна заготівля для чаю

Лимон та імбир. Фото: gospodynka.com.ua

Лимон, імбир і мед чудово поєднуються між собою та надають напоям яскравого смаку. Таку суміш легко приготувати вдома й зберігати в холодильнику, щоб за потреби додавати до води або чаю.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

лимони — 2 шт.;

корінь імбиру — 1 шт.;

мед — за смаком;

вода, сіль і харчова сода — для миття лимонів.

Заготовка з лимоном. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Лимони замочити на 15 хвилин у воді з невеликою кількістю соди, попередньо обережно потерши сіллю. Ретельно промити, обсушити, нарізати тонкими кружальцями та видалити кісточки. Імбир очистити й нарізати пластинками. У чисту стерилізовану банку викласти шарами лимон, імбир і мед. Закрити кришкою, залишити на 1–2 дні за кімнатної температури, а потім зберігати в холодильнику.

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