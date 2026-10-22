Лимон з імбиром і медом на зиму: ароматна заготівля для чаю

Еліксир для імунітету: народний рецепт з лимоном на зиму
Ua ru
22 жовтня 2026 14:44
Лимон та імбир. Фото: gospodynka.com.ua
Лимон, імбир і мед чудово поєднуються між собою та надають напоям яскравого смаку. Таку суміш легко приготувати вдома й зберігати в холодильнику, щоб за потреби додавати до води або чаю.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- лимони — 2 шт.;
- корінь імбиру — 1 шт.;
- мед — за смаком;
- вода, сіль і харчова сода — для миття лимонів.
Спосіб приготування
- Лимони замочити на 15 хвилин у воді з невеликою кількістю соди, попередньо обережно потерши сіллю.
- Ретельно промити, обсушити, нарізати тонкими кружальцями та видалити кісточки.
- Імбир очистити й нарізати пластинками.
- У чисту стерилізовану банку викласти шарами лимон, імбир і мед.
- Закрити кришкою, залишити на 1–2 дні за кімнатної температури, а потім зберігати в холодильнику.
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