Калина з цукром на зиму: густа заготовка без варіння

Калина на зиму до чаю, як желе: простий рецепт без варіння
Ua ru
4 жовтня 2026 01:04
Колина на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Калина має виразний кислуватий смак, який добре доповнює солодкий цукор. Щоб отримати ніжну консистенцію без кісточок, ягоди потрібно попередньо обдати окропом і ретельно протерти через сито.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- пюре калини без кісточок — 2 склянки;
- цукор — 4 склянки.
Спосіб приготування
- Калину перебрати, відокремити від гілочок, промити та залити окропом на кілька хвилин.
- Відкинути на сито й залишити на 10–15 хвилин.
- Протерти ягоди через сито, додатково відтиснути м’якоть через чисту марлю.
- Відміряти 2 склянки отриманого пюре, додати 4 склянки цукру та добре перемішати.
- Накрити суміш і залишити в холодильнику, періодично перемішуючи до повного розчинення цукру. Це може зайняти до двох діб.
- Розкласти готову калинову заготовку в чисті стерилізовані та сухі баночки, закрити кришками.
- Зберігати лише в холодильнику або заморозити невеликими порціями.
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