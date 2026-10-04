Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Калина на зиму до чаю, як желе: простий рецепт без варіння

Калина на зиму до чаю, як желе: простий рецепт без варіння

Ua ru
4 жовтня 2026 01:04
Калина з цукром на зиму: густа заготовка без варіння
Колина на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Калина має виразний кислуватий смак, який добре доповнює солодкий цукор. Щоб отримати ніжну консистенцію без кісточок, ягоди потрібно попередньо обдати окропом і ретельно протерти через сито.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • пюре калини без кісточок — 2 склянки;
  • цукор — 4 склянки.
рецепт калини на зиму
Калина з цукром. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Калину перебрати, відокремити від гілочок, промити та залити окропом на кілька хвилин.
  2. Відкинути на сито й залишити на 10–15 хвилин.
  3. Протерти ягоди через сито, додатково відтиснути м’якоть через чисту марлю.
  4. Відміряти 2 склянки отриманого пюре, додати 4 склянки цукру та добре перемішати.
  5. Накрити суміш і залишити в холодильнику, періодично перемішуючи до повного розчинення цукру. Це може зайняти до двох діб.
  6. Розкласти готову калинову заготовку в чисті стерилізовані та сухі баночки, закрити кришками.
  7. Зберігати лише в холодильнику або заморозити невеликими порціями.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів 

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю. 

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі. 

Читайте також:

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку. 

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".

рецепт варення калина калина на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації