Калина з цукром на зиму: густа заготовка без варіння

Колина на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Калина має виразний кислуватий смак, який добре доповнює солодкий цукор. Щоб отримати ніжну консистенцію без кісточок, ягоди потрібно попередньо обдати окропом і ретельно протерти через сито.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

пюре калини без кісточок — 2 склянки;

цукор — 4 склянки.

Калина з цукром. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Калину перебрати, відокремити від гілочок, промити та залити окропом на кілька хвилин. Відкинути на сито й залишити на 10–15 хвилин. Протерти ягоди через сито, додатково відтиснути м’якоть через чисту марлю. Відміряти 2 склянки отриманого пюре, додати 4 склянки цукру та добре перемішати. Накрити суміш і залишити в холодильнику, періодично перемішуючи до повного розчинення цукру. Це може зайняти до двох діб. Розкласти готову калинову заготовку в чисті стерилізовані та сухі баночки, закрити кришками. Зберігати лише в холодильнику або заморозити невеликими порціями.

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