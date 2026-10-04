Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Калина на зиму к чаю, как желе: простой рецепт без варки

Калина на зиму к чаю, как желе: простой рецепт без варки

Ua ru
4 октября 2026 01:04
Калина с сахаром на зиму: густая заготовка без варки
Колина на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Калина обладает ярко выраженным кисловатым вкусом, который хорошо сочетается со сладким сахаром. Чтобы получить нежную консистенцию без косточек, ягоды нужно предварительно ошпарить кипятком и тщательно протереть через сито.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • пюре из калины без косточек — 2 стакана;
  • сахар — 4 стакана.
рецепт калини на зиму
Калина с сахаром. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Калину перебрать, отделить от веточек, промыть и залить кипятком на несколько минут.
  2. Откинуть на сито и оставить на 10–15 минут.
  3. Протереть ягоды через сито, дополнительно отжать мякоть через чистую марлю.
  4. Отмерить 2 стакана полученного пюре, добавить 4 стакана сахара и хорошо перемешать.
  5. Накрыть смесь и оставить в холодильнике, периодически перемешивая до полного растворения сахара. Это может занять до двух суток.
  6. Разложить готовую калиновую заготовку по чистым стерилизованным и сухим баночкам, закрыть крышками.
  7. Хранить только в холодильнике или заморозить небольшими порциями.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".

рецепт варенье калина калина на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации