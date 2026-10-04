Калина с сахаром на зиму: густая заготовка без варки

Колина на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Калина обладает ярко выраженным кисловатым вкусом, который хорошо сочетается со сладким сахаром. Чтобы получить нежную консистенцию без косточек, ягоды нужно предварительно ошпарить кипятком и тщательно протереть через сито.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

пюре из калины без косточек — 2 стакана;

сахар — 4 стакана.

Калина с сахаром. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Калину перебрать, отделить от веточек, промыть и залить кипятком на несколько минут. Откинуть на сито и оставить на 10–15 минут. Протереть ягоды через сито, дополнительно отжать мякоть через чистую марлю. Отмерить 2 стакана полученного пюре, добавить 4 стакана сахара и хорошо перемешать. Накрыть смесь и оставить в холодильнике, периодически перемешивая до полного растворения сахара. Это может занять до двух суток. Разложить готовую калиновую заготовку по чистым стерилизованным и сухим баночкам, закрыть крышками. Хранить только в холодильнике или заморозить небольшими порциями.

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