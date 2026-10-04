Калина с сахаром на зиму: густая заготовка без варки

Калина на зиму к чаю, как желе: простой рецепт без варки
Ua ru
4 октября 2026 01:04
Колина на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Калина обладает ярко выраженным кисловатым вкусом, который хорошо сочетается со сладким сахаром. Чтобы получить нежную консистенцию без косточек, ягоды нужно предварительно ошпарить кипятком и тщательно протереть через сито.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- пюре из калины без косточек — 2 стакана;
- сахар — 4 стакана.
Способ приготовления
- Калину перебрать, отделить от веточек, промыть и залить кипятком на несколько минут.
- Откинуть на сито и оставить на 10–15 минут.
- Протереть ягоды через сито, дополнительно отжать мякоть через чистую марлю.
- Отмерить 2 стакана полученного пюре, добавить 4 стакана сахара и хорошо перемешать.
- Накрыть смесь и оставить в холодильнике, периодически перемешивая до полного растворения сахара. Это может занять до двух суток.
- Разложить готовую калиновую заготовку по чистым стерилизованным и сухим баночкам, закрыть крышками.
- Хранить только в холодильнике или заморозить небольшими порциями.
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