Чай из бархатцев: как правильно заваривать и что нужно знать

Чай из бархатцев: вместо 1000 лекарств: не цветы, а золото
Бархатцы используют не только как декоративные цветы, но и для приготовления ароматных травяных напитков. В народной практике им приписывают различные свойства, однако такие настои не следует рассматривать как замену лечению серьезных заболеваний.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится (для чая):
- цветок бархатцев — 1 шт.;
- кипяток — 1 стакан.
Для настоя:
- сухие цветки — 1 ст. л.;
- кипяток — 1 стакан.
Для травяной смеси:
- цветки бархатцев — в равных пропорциях;
- цветки календулы — в равных пропорциях;
- перцевая мята — в равных пропорциях;
- готовая смесь — 1 ст. л.;
- кипяток — 1 стакан;
- мед — 1 ч. л.
Для настоя из свежих цветов:
- свежие соцветия бархатцев — 20–25 шт.;
- вода — 1 л.
Способ приготовления
- Для чая измельчить цветы чернобрывцев, залить кипятком и дать настояться, после чего процедить.
- Для настоя сухие цветы залить стаканом кипятка и оставить настаиваться на несколько часов или в термосе на ночь. Перед употреблением процедить.
- Для травяного напитка смешать чернобривцы, календулу и мяту в равных пропорциях.
- Залить 1 столовую ложку смеси стаканом кипятка, настаивать 10–15 минут и процедить. Мед добавить в готовый напиток.
- Для настоя из свежих соцветий залить цветы 1 литром воды, настоять до остывания и процедить.
- Важно: чернобрывцы не следует использовать для самостоятельного лечения гипертонии, диабета, панкреатита, заболеваний печени, инфекций или заболеваний суставов.
- Растительные настои могут иметь противопоказания и взаимодействовать с лекарствами, поэтому при наличии заболеваний их употребление следует предварительно обсудить с врачом.
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