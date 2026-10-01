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Главная Вкус Чай из бархатцев: вместо 1000 лекарств: не цветы, а золото

Чай из бархатцев: вместо 1000 лекарств: не цветы, а золото

Ua ru
1 октября 2026 01:04
Чай из бархатцев: как правильно заваривать и что нужно знать
Чай из бархатцев. Фото: gospodynka.com.ua

Бархатцы используют не только как декоративные цветы, но и для приготовления ароматных травяных напитков. В народной практике им приписывают различные свойства, однако такие настои не следует рассматривать как замену лечению серьезных заболеваний.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для чая):

  • цветок бархатцев — 1 шт.;
  • кипяток — 1 стакан.

Для настоя:

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  • сухие цветки — 1 ст. л.;
  • кипяток — 1 стакан.

Для травяной смеси:

Читайте также:
  • цветки бархатцев — в равных пропорциях;
  • цветки календулы — в равных пропорциях;
  • перцевая мята — в равных пропорциях;
  • готовая смесь — 1 ст. л.;
  • кипяток — 1 стакан;
  • мед — 1 ч. л.

Для настоя из свежих цветов:

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  • свежие соцветия бархатцев — 20–25 шт.;
  • вода — 1 л.
рецепт чаю з чорнобривців
Чай с чернобрывцами. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Для чая измельчить цветы чернобрывцев, залить кипятком и дать настояться, после чего процедить.
  2. Для настоя сухие цветы залить стаканом кипятка и оставить настаиваться на несколько часов или в термосе на ночь. Перед употреблением процедить.
  3. Для травяного напитка смешать чернобривцы, календулу и мяту в равных пропорциях.
  4. Залить 1 столовую ложку смеси стаканом кипятка, настаивать 10–15 минут и процедить. Мед добавить в готовый напиток.
  5. Для настоя из свежих соцветий залить цветы 1 литром воды, настоять до остывания и процедить.
  6. Важно: чернобрывцы не следует использовать для самостоятельного лечения гипертонии, диабета, панкреатита, заболеваний печени, инфекций или заболеваний суставов.
  7. Растительные настои могут иметь противопоказания и взаимодействовать с лекарствами, поэтому при наличии заболеваний их употребление следует предварительно обсудить с врачом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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