Чай из бархатцев: как правильно заваривать и что нужно знать

Чай из бархатцев. Фото: gospodynka.com.ua

Бархатцы используют не только как декоративные цветы, но и для приготовления ароматных травяных напитков. В народной практике им приписывают различные свойства, однако такие настои не следует рассматривать как замену лечению серьезных заболеваний.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для чая):

цветок бархатцев — 1 шт.;

кипяток — 1 стакан.

Для настоя:

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сухие цветки — 1 ст. л.;

кипяток — 1 стакан.

Для травяной смеси:

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цветки бархатцев — в равных пропорциях;

цветки календулы — в равных пропорциях;

перцевая мята — в равных пропорциях;

готовая смесь — 1 ст. л.;

кипяток — 1 стакан;

мед — 1 ч. л.

Для настоя из свежих цветов:

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свежие соцветия бархатцев — 20–25 шт.;

вода — 1 л.

Чай с чернобрывцами. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Для чая измельчить цветы чернобрывцев, залить кипятком и дать настояться, после чего процедить. Для настоя сухие цветы залить стаканом кипятка и оставить настаиваться на несколько часов или в термосе на ночь. Перед употреблением процедить. Для травяного напитка смешать чернобривцы, календулу и мяту в равных пропорциях. Залить 1 столовую ложку смеси стаканом кипятка, настаивать 10–15 минут и процедить. Мед добавить в готовый напиток. Для настоя из свежих соцветий залить цветы 1 литром воды, настоять до остывания и процедить. Важно: чернобрывцы не следует использовать для самостоятельного лечения гипертонии, диабета, панкреатита, заболеваний печени, инфекций или заболеваний суставов. Растительные настои могут иметь противопоказания и взаимодействовать с лекарствами, поэтому при наличии заболеваний их употребление следует предварительно обсудить с врачом.

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