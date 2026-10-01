Чай із чорнобривців: як правильно заварювати та що варто знати

Чай з чорнобривців. Фото: gospodynka.com.ua

Чорнобривці використовують не лише як декоративні квіти, а й для приготування ароматних трав’яних напоїв. У народній практиці їм приписують різні властивості, однак такі настої не варто сприймати як заміну лікуванню серйозних захворювань.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для чаю):

квітка чорнобривців — 1 шт.;

окріп — 1 склянка.

Для настою:

сухі квітки — 1 ст. л.;

окріп — 1 склянка.

Для трав’яної суміші:

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квітки чорнобривців — у рівній пропорції;

квітки календули — у рівній пропорції;

перцева м’ята — у рівній пропорції;

готова суміш — 1 ст. л.;

окріп — 1 склянка;

мед — 1 ч. л.

Для настою зі свіжих квітів:

свіжі суцвіття чорнобривців — 20–25 шт.;

вода — 1 л.

Чай з чорнобривцями. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Для чаю подрібнити квітку чорнобривців, залити окропом і настояти, після чого процідити. Для настою сухі квіти залити склянкою окропу та залишити настоюватися на кілька годин або в термосі на ніч. Перед вживанням процідити. Для трав’яного напою змішати чорнобривці, календулу та м’яту в однакових пропорціях. Залити 1 столову ложку суміші склянкою окропу, настояти 10–15 хвилин і процідити. Мед додати до готового напою. Для настою зі свіжих суцвіть залити квіти 1 літром води, настояти до охолодження та процідити. Важливо: чорнобривці не слід використовувати для самостійного лікування гіпертонії, діабету, панкреатиту, захворювань печінки, інфекцій чи хвороб суглобів. Рослинні настої можуть мати протипоказання та взаємодіяти з ліками, тому при наявності захворювань їх вживання варто попередньо обговорити з лікарем.

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