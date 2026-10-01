Чай із чорнобривців: як правильно заварювати та що варто знати

Чай з чорнобривців: замість 1000 лікарств: не квіти, а золото
Ua ru
1 жовтня 2026 01:04
Чай з чорнобривців. Фото: gospodynka.com.ua
Чорнобривці використовують не лише як декоративні квіти, а й для приготування ароматних трав’яних напоїв. У народній практиці їм приписують різні властивості, однак такі настої не варто сприймати як заміну лікуванню серйозних захворювань.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться (для чаю):
- квітка чорнобривців — 1 шт.;
- окріп — 1 склянка.
Для настою:
- сухі квітки — 1 ст. л.;
- окріп — 1 склянка.
Для трав’яної суміші:
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- квітки чорнобривців — у рівній пропорції;
- квітки календули — у рівній пропорції;
- перцева м’ята — у рівній пропорції;
- готова суміш — 1 ст. л.;
- окріп — 1 склянка;
- мед — 1 ч. л.
Для настою зі свіжих квітів:
- свіжі суцвіття чорнобривців — 20–25 шт.;
- вода — 1 л.
Спосіб приготування
- Для чаю подрібнити квітку чорнобривців, залити окропом і настояти, після чого процідити.
- Для настою сухі квіти залити склянкою окропу та залишити настоюватися на кілька годин або в термосі на ніч. Перед вживанням процідити.
- Для трав’яного напою змішати чорнобривці, календулу та м’яту в однакових пропорціях.
- Залити 1 столову ложку суміші склянкою окропу, настояти 10–15 хвилин і процідити. Мед додати до готового напою.
- Для настою зі свіжих суцвіть залити квіти 1 літром води, настояти до охолодження та процідити.
- Важливо: чорнобривці не слід використовувати для самостійного лікування гіпертонії, діабету, панкреатиту, захворювань печінки, інфекцій чи хвороб суглобів.
- Рослинні настої можуть мати протипоказання та взаємодіяти з ліками, тому при наявності захворювань їх вживання варто попередньо обговорити з лікарем.
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