Компот із чорнобривців на зиму: незвичайний домашній напій з лимоном, апельсином та м’ятою

Компот з чорнобривців. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться урізноманітнити домашні заготовки, варто спробувати цей оригінальний напій із чорнобривців. Квіти після настоювання віддають компоту красивий рожевий колір, а лимон, апельсин і м’ята додають свіжого аромату.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

чорнобривці — приблизно 15 шт. на банку;

лимон — 1 шматочок;

апельсин — 1 шматочок;

лимонна кислота — неповна 1 ч. л.;

цукор — 200 г;

м’ята — 1 гілочка;

окріп — для заливання банок.

Квіти та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Свіжі чорнобривці добре промити, залишаючи зелену частину, та покласти в чисту банку. Додати шматочок лимона, апельсина, гілочку м’яти, лимонну кислоту та цукор. Залити все окропом, накрити кришкою та залишити настоюватися до наступного дня. За цей час чорнобривці віддадуть напою свій колір, а компот набуде ніжного рожевого відтінку та приємного цитрусово-м’ятного аромату.

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