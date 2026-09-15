Компот із чорнобривців на зиму: незвичайний домашній напій з лимоном, апельсином та м’ятою

Компот з чорнобривців замість 1000 ліків: хіт осени 2026
Ua ru
15 вересня 2026 12:00
Компот з чорнобривців. Фото: gospodynka.com.ua
Якщо хочеться урізноманітнити домашні заготовки, варто спробувати цей оригінальний напій із чорнобривців. Квіти після настоювання віддають компоту красивий рожевий колір, а лимон, апельсин і м’ята додають свіжого аромату.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- чорнобривці — приблизно 15 шт. на банку;
- лимон — 1 шматочок;
- апельсин — 1 шматочок;
- лимонна кислота — неповна 1 ч. л.;
- цукор — 200 г;
- м’ята — 1 гілочка;
- окріп — для заливання банок.
Спосіб приготування
- Свіжі чорнобривці добре промити, залишаючи зелену частину, та покласти в чисту банку.
- Додати шматочок лимона, апельсина, гілочку м’яти, лимонну кислоту та цукор.
- Залити все окропом, накрити кришкою та залишити настоюватися до наступного дня.
- За цей час чорнобривці віддадуть напою свій колір, а компот набуде ніжного рожевого відтінку та приємного цитрусово-м’ятного аромату.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів
Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.
Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.
Читайте також:
Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.
Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".