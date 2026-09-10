Квас із чорнобривців: незвичайний рецепт на осінь

Квас з чорнобривців "Хіт Осені 2026": рецепт з квітів та цукру
Ua ru
10 вересня 2026 14:44
Квас з чорнобривців. Фото: gospodynka.com.ua
Незвичайний осінній напій готується лише з кількох інгредієнтів і не потребує складних процесів. Квас із чорнобривців набуває приємної газованості та легкого квіткового смаку, а найкраще розкривається після тривалішого настоювання.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- квіти чорнобривців — 75 шт.;
- цукор — 750 г;
- лимонна кислота — 3 ст. л.;
- вода — за потреби.
Спосіб приготування
- Квіти чорнобривців добре струсити, щоб позбутися комах, та перекласти у велику посудину.
- Залити водою, додати цукор і лимонну кислоту.
- Перемішати до часткового розчинення цукру та залишити на добу.
- Квіти дістати, а напій розлити у чисті пляшки, не наповнюючи їх доверху, оскільки під час ферментації утворюватиметься газ.
- Пляшки щільно закрити та залишити у прохолодному місці приблизно на місяць.
- Через 2–3 тижні квас уже може стати газованим, але для більш насиченого смаку краще дати йому дозріти довше.
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