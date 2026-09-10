Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Квас з чорнобривців "Хіт Осені 2026": рецепт з квітів та цукру

Квас з чорнобривців "Хіт Осені 2026": рецепт з квітів та цукру

Ua ru
10 вересня 2026 14:44
Квас із чорнобривців: незвичайний рецепт на осінь
Квас з чорнобривців. Фото: gospodynka.com.ua

Незвичайний осінній напій готується лише з кількох інгредієнтів і не потребує складних процесів. Квас із чорнобривців набуває приємної газованості та легкого квіткового смаку, а найкраще розкривається після тривалішого настоювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • квіти чорнобривців — 75 шт.;
  • цукор — 750 г;
  • лимонна кислота — 3 ст. л.;
  • вода — за потреби.
рецепт квасу з чорнобривців
Квіти у воді. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Квіти чорнобривців добре струсити, щоб позбутися комах, та перекласти у велику посудину.
  2. Залити водою, додати цукор і лимонну кислоту.
  3. Перемішати до часткового розчинення цукру та залишити на добу.
  4. Квіти дістати, а напій розлити у чисті пляшки, не наповнюючи їх доверху, оскільки під час ферментації утворюватиметься газ.
  5. Пляшки щільно закрити та залишити у прохолодному місці приблизно на місяць.
  6. Через 2–3 тижні квас уже може стати газованим, але для більш насиченого смаку краще дати йому дозріти довше.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів 

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю. 

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі. 

Читайте також:

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку. 

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".

квіти рецепт напій квас
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації