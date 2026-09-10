Квас із чорнобривців: незвичайний рецепт на осінь

Квас з чорнобривців. Фото: gospodynka.com.ua

Незвичайний осінній напій готується лише з кількох інгредієнтів і не потребує складних процесів. Квас із чорнобривців набуває приємної газованості та легкого квіткового смаку, а найкраще розкривається після тривалішого настоювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

квіти чорнобривців — 75 шт.;

цукор — 750 г;

лимонна кислота — 3 ст. л.;

вода — за потреби.

Квіти у воді. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Квіти чорнобривців добре струсити, щоб позбутися комах, та перекласти у велику посудину. Залити водою, додати цукор і лимонну кислоту. Перемішати до часткового розчинення цукру та залишити на добу. Квіти дістати, а напій розлити у чисті пляшки, не наповнюючи їх доверху, оскільки під час ферментації утворюватиметься газ. Пляшки щільно закрити та залишити у прохолодному місці приблизно на місяць. Через 2–3 тижні квас уже може стати газованим, але для більш насиченого смаку краще дати йому дозріти довше.

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