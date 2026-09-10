Квас из бархатцев: необычный рецепт на осень

Квас из бархатцев "Хит осени 2026": рецепт из цветов и сахара
Ua ru
10 сентября 2026 14:44
Квас из бархатцев. Фото: gospodynka.com.ua
Необычный осенний напиток готовится всего из нескольких ингредиентов и не требует сложных процедур. Квас из бархатцев приобретает приятную газированность и легкий цветочный вкус, а лучше всего раскрывается после более длительного настаивания.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- цветы бархатцев — 75 шт.;
- сахар — 750 г;
- лимонная кислота — 3 ст. л.;
- вода — по мере необходимости.
Способ приготовления
- Цветы бархатцев хорошо встряхнуть, чтобы избавиться от насекомых, и переложить в большую посуду.
- Залить водой, добавить сахар и лимонную кислоту.
- Перемешать до частичного растворения сахара и оставить на сутки.
- Цветы вынуть, а напиток разлить в чистые бутылки, не наполняя их доверху, так как во время ферментации будет образовываться газ.
- Бутылки плотно закрыть и оставить в прохладном месте примерно на месяц.
- Через 2–3 недели квас уже может стать газированным, но для более насыщенного вкуса лучше дать ему дозреть дольше.
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