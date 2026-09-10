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Главная Вкус Квас из бархатцев "Хит осени 2026": рецепт из цветов и сахара

Квас из бархатцев "Хит осени 2026": рецепт из цветов и сахара

Ua ru
10 сентября 2026 14:44
Квас из бархатцев: необычный рецепт на осень
Квас из бархатцев. Фото: gospodynka.com.ua

Необычный осенний напиток готовится всего из нескольких ингредиентов и не требует сложных процедур. Квас из бархатцев приобретает приятную газированность и легкий цветочный вкус, а лучше всего раскрывается после более длительного настаивания.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • цветы бархатцев — 75 шт.;
  • сахар — 750 г;
  • лимонная кислота — 3 ст. л.;
  • вода — по мере необходимости.
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Цветы в воде. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Цветы бархатцев хорошо встряхнуть, чтобы избавиться от насекомых, и переложить в большую посуду.
  2. Залить водой, добавить сахар и лимонную кислоту.
  3. Перемешать до частичного растворения сахара и оставить на сутки.
  4. Цветы вынуть, а напиток разлить в чистые бутылки, не наполняя их доверху, так как во время ферментации будет образовываться газ.
  5. Бутылки плотно закрыть и оставить в прохладном месте примерно на месяц.
  6. Через 2–3 недели квас уже может стать газированным, но для более насыщенного вкуса лучше дать ему дозреть дольше.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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