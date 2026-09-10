Квас из бархатцев: необычный рецепт на осень

Квас из бархатцев. Фото: gospodynka.com.ua

Необычный осенний напиток готовится всего из нескольких ингредиентов и не требует сложных процедур. Квас из бархатцев приобретает приятную газированность и легкий цветочный вкус, а лучше всего раскрывается после более длительного настаивания.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

цветы бархатцев — 75 шт.;

сахар — 750 г;

лимонная кислота — 3 ст. л.;

вода — по мере необходимости.

Цветы в воде. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Цветы бархатцев хорошо встряхнуть, чтобы избавиться от насекомых, и переложить в большую посуду. Залить водой, добавить сахар и лимонную кислоту. Перемешать до частичного растворения сахара и оставить на сутки. Цветы вынуть, а напиток разлить в чистые бутылки, не наполняя их доверху, так как во время ферментации будет образовываться газ. Бутылки плотно закрыть и оставить в прохладном месте примерно на месяц. Через 2–3 недели квас уже может стать газированным, но для более насыщенного вкуса лучше дать ему дозреть дольше.

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