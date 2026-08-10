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Главная Вкус Домашний яблочный квас из падалицы зимних яблок: рецепт напитка для жарких дней

Домашний яблочный квас из падалицы зимних яблок: рецепт напитка для жарких дней

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 17:04
Яблочный квас из падалицы: простой домашний напиток с легкой кислинкой
Домашний яблочный квас. Фото: ТСН

Падалица зимних яблок прекрасно подходит не только для варенья или компотов. Из нее можно приготовить освежающий домашний квас, который особенно хорош в охлажденном виде в жаркие дни.

Рецепт опубликовал канал ТСН, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яблоки — 1–1,2 кг;
  • вода — 2,3–2,5 л;
  • сахар — 80–120 г;
  • изюм — несколько штук, по желанию;
  • корица и имбирь — по желанию.
рецепт яблучного квасу
Яблочный квас. Фото: ТСН

Способ приготовления

  1. Яблоки хорошо промыть, удалить все поврежденные места и нарезать пополам или на четвертинки.
  2. Сложить плоды в чистую 3-литровую банку, добавить сахар, изюм и, по желанию, корицу и имбирь.
  3. Залить водой комнатной температуры, оставив немного свободного места сверху.
  4. Накрыть банку марлей или неплотной крышкой и оставить при комнатной температуре на 2–3 дня. Раз в день можно осторожно перемешивать содержимое.
  5. Появление пузырьков, лёгкой пены и приятного кисловатого аромата свидетельствует о готовности напитка.
  6. Квас процедить, перелить в бутылки и поставить в холодильник. Подавать хорошо охлажденным.

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яблоки рецепт квас
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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