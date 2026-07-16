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Главная Вкус Быстрый домашний квас из каркаде: рецепт напитка для жаркой погоды

Быстрый домашний квас из каркаде: рецепт напитка для жаркой погоды

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 13:44
Домашний квас из каркаде: освежающий напиток без лишних хлопот
Домашний квас. Фото: gospodynka.com.ua

В жару всегда хочется освежающего домашнего напитка, и этот квас с каркаде станет отличной альтернативой магазинным лимонадам. Готовится он из доступных ингредиентов, а благодаря естественному брожению приобретает легкие пузырьки и яркий вкус. Достаточно лишь немного подождать — и уже на следующий день можно наслаждаться прохладным домашним квасом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • каркаде — 3 ст. л.;
  • сахар — 1 стакан (250 г);
  • лимонная кислота — ½ ч. л.;
  • кипяток — 1 л;
  • охлажденная кипяченая вода — 1,5 л;
  • сухие дрожжи — 1 ч. л.;
  • изюм — 10–15 шт.
рецепт квасу з каркаде
Чай каркаде. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Каркаде, сахар и лимонную кислоту залить кипятком.
  2. Хорошо перемешать и оставить до полного остывания.
  3. Процедить настой в 3-литровую банку, долить охлажденную кипяченую воду, добавить сухие дрожжи и промытый изюм.
  4. Накрыть банку салфеткой и оставить в тёплом месте примерно на сутки для брожения.
  5. После появления пузырьков аккуратно перелить квас в другую емкость, чтобы отделить осадок.
  6. Хорошо охладить напиток в холодильнике и подавать холодным.

Квас получается освежающим, лёгким, с приятной кислинкой и естественной газировкой.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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