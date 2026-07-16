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Головна Смак Швидкий домашній квас із каркаде: рецепт напою для спекотної погоди

Швидкий домашній квас із каркаде: рецепт напою для спекотної погоди

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 13:44
Домашній квас із каркаде: освіжаючий напій без зайвого клопоту
Домашній квас. Фото: gospodynka.com.ua

У спеку завжди хочеться освіжаючого домашнього напою, і цей квас із каркаде стане чудовою альтернативою магазинним лимонадам. Готується він із доступних інгредієнтів, а завдяки природному бродінню набуває легких бульбашок і яскравого смаку. Достатньо лише трохи зачекати — і вже наступного дня можна насолоджуватися прохолодним домашнім квасом.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • каркаде — 3 ст. л.;
  • цукор — 1 склянка (250 г);
  • лимонна кислота — ½ ч. л.;
  • окріп — 1 л;
  • охолоджена кип'ячена вода — 1,5 л;
  • сухі дріжджі — 1 ч. л.;
  • родзинки — 10–15 шт.
рецепт квасу з каркаде
Чай каркаде. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Каркаде, цукор і лимонну кислоту залити окропом.
  2. Добре перемішати та залишити до повного охолодження.
  3. Процідити настій у 3-літрову банку, долити охолоджену кип'ячену воду, додати сухі дріжджі та промиті родзинки.
  4. Накрити банку серветкою та залишити в теплому місці приблизно на добу для бродіння.
  5. Після появи бульбашок акуратно перелити квас в іншу ємність, щоб відокремити осад.
  6. Добре охолодити напій у холодильнику й подавати холодним.

Квас виходить освіжаючим, легким, із приємною кислинкою та природною газованістю.

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рецепт квас чай каркаде
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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