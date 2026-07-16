Домашній квас із каркаде: освіжаючий напій без зайвого клопоту

Швидкий домашній квас із каркаде: рецепт напою для спекотної погоди
У спеку завжди хочеться освіжаючого домашнього напою, і цей квас із каркаде стане чудовою альтернативою магазинним лимонадам. Готується він із доступних інгредієнтів, а завдяки природному бродінню набуває легких бульбашок і яскравого смаку. Достатньо лише трохи зачекати — і вже наступного дня можна насолоджуватися прохолодним домашнім квасом.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- каркаде — 3 ст. л.;
- цукор — 1 склянка (250 г);
- лимонна кислота — ½ ч. л.;
- окріп — 1 л;
- охолоджена кип'ячена вода — 1,5 л;
- сухі дріжджі — 1 ч. л.;
- родзинки — 10–15 шт.
Спосіб приготування
- Каркаде, цукор і лимонну кислоту залити окропом.
- Добре перемішати та залишити до повного охолодження.
- Процідити настій у 3-літрову банку, долити охолоджену кип'ячену воду, додати сухі дріжджі та промиті родзинки.
- Накрити банку серветкою та залишити в теплому місці приблизно на добу для бродіння.
- Після появи бульбашок акуратно перелити квас в іншу ємність, щоб відокремити осад.
- Добре охолодити напій у холодильнику й подавати холодним.
Квас виходить освіжаючим, легким, із приємною кислинкою та природною газованістю.
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