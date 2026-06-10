З квітковим ароматом та бульбашками: квас з акації за рецептом Клопотенка

Квас з акації. Фото: klopotenko.com

Коли цвіте біла акація, саме час приготувати один із найнезвичніших літніх напоїв. Такий квас підкорює легким квітковим ароматом, приємною кислинкою та природними бульбашками. Рецепт простий, а результат здатний здивувати навіть тих, хто звик до класичного хлібного квасу.

Рецепт опублікували на сайті Євгена Клопотенка, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

суцвіття білої акації — 15–20 шт.;

вода — 2,7 л;

цукор — 200 г;

лимон — 1/2 шт.

Білий квас з акації. Фото: klopotenko.com

Спосіб приготування

Воду з цукром довести до кипіння та проварити до повного розчинення цукру. Охолодити сироп до теплого стану. Суцвіття білої акації перебрати, видалити листочки та грубі гілочки. Лимон нарізати невеликими шматочками. У трилітрову банку викласти акацію та лимон, залити підготовленим сиропом. Накрити марлею та залишити в теплому темному місці на 4–5 діб для бродіння. Готовий квас процідити, розлити у пляшки та охолодити перед подачею. Для більшої газованості можна залишити напій у щільно закритих пляшках ще на 1–2 доби за кімнатної температури.

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