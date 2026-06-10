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Головна Смак З квітковим ароматом та бульбашками: квас з акації за рецептом Клопотенка

З квітковим ароматом та бульбашками: квас з акації за рецептом Клопотенка

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 15:04
З квітковим ароматом та бульбашками: квас з акації за рецептом Клопотенка
Квас з акації. Фото: klopotenko.com

Коли цвіте біла акація, саме час приготувати один із найнезвичніших літніх напоїв. Такий квас підкорює легким квітковим ароматом, приємною кислинкою та природними бульбашками. Рецепт простий, а результат здатний здивувати навіть тих, хто звик до класичного хлібного квасу.

Рецепт опублікували на сайті Євгена Клопотенка, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • суцвіття білої акації — 15–20 шт.;
  • вода — 2,7 л;
  • цукор — 200 г;
  • лимон — 1/2 шт.
рецепт квасу з акації за рецептом Євгена Клопотенка
Білий квас з акації. Фото: klopotenko.com

Спосіб приготування

  1. Воду з цукром довести до кипіння та проварити до повного розчинення цукру. Охолодити сироп до теплого стану.
  2. Суцвіття білої акації перебрати, видалити листочки та грубі гілочки. Лимон нарізати невеликими шматочками.
  3. У трилітрову банку викласти акацію та лимон, залити підготовленим сиропом. 
  4. Накрити марлею та залишити в теплому темному місці на 4–5 діб для бродіння.
  5. Готовий квас процідити, розлити у пляшки та охолодити перед подачею. 
  6. Для більшої газованості можна залишити напій у щільно закритих пляшках ще на 1–2 доби за кімнатної температури.

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Євген Клопотенко рецепт квас
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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