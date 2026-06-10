З квітковим ароматом та бульбашками: квас з акації за рецептом Клопотенка
Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 15:04
Квас з акації. Фото: klopotenko.com
Коли цвіте біла акація, саме час приготувати один із найнезвичніших літніх напоїв. Такий квас підкорює легким квітковим ароматом, приємною кислинкою та природними бульбашками. Рецепт простий, а результат здатний здивувати навіть тих, хто звик до класичного хлібного квасу.
Рецепт опублікували на сайті Євгена Клопотенка, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- суцвіття білої акації — 15–20 шт.;
- вода — 2,7 л;
- цукор — 200 г;
- лимон — 1/2 шт.
Спосіб приготування
- Воду з цукром довести до кипіння та проварити до повного розчинення цукру. Охолодити сироп до теплого стану.
- Суцвіття білої акації перебрати, видалити листочки та грубі гілочки. Лимон нарізати невеликими шматочками.
- У трилітрову банку викласти акацію та лимон, залити підготовленим сиропом.
- Накрити марлею та залишити в теплому темному місці на 4–5 діб для бродіння.
- Готовий квас процідити, розлити у пляшки та охолодити перед подачею.
- Для більшої газованості можна залишити напій у щільно закритих пляшках ще на 1–2 доби за кімнатної температури.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів
Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.
Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.
Читайте також:
Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.
Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".
Реклама