Ароматний напій "Цариці": старовинний рецепт із пелюсток троянди
Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 13:44
Пелюстки троянди. Фото: gospodynka.com.ua
Колись такі напої готували в заможних будинках і подавали до святкового столу. Завдяки пелюсткам чайної троянди напій набуває витонченого аромату, красивого кольору та особливого смаку, який важко порівняти з будь-яким іншим домашнім рецептом.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- пелюстки чайної троянди — 200 г;
- кип’ячена вода — 2 л.;
- цукор — 500 г;
- лимонний сік — 1–2 ст. л.;
- спирт або горілка — 500 мл.
Спосіб приготування
- Пелюстки троянди перебрати, промити та залити кип’яченою водою.
- Додати цукор і лимонний сік, добре перемішати та залишити настоюватися в прохолодному місці.
- Після настоювання додати спирт або горілку, перемішати та процідити через кілька шарів марлі.
- Розлити напій у чисті пляшки, щільно закрити та залишити дозрівати в темному прохолодному місці на 1–2 тижні.
- Перед подачею добре охолодити.
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