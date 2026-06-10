Ароматний напій "Цариці": старовинний рецепт із пелюсток троянди

Пелюстки троянди. Фото: gospodynka.com.ua

Колись такі напої готували в заможних будинках і подавали до святкового столу. Завдяки пелюсткам чайної троянди напій набуває витонченого аромату, красивого кольору та особливого смаку, який важко порівняти з будь-яким іншим домашнім рецептом.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

пелюстки чайної троянди — 200 г;

кип’ячена вода — 2 л.;

цукор — 500 г;

лимонний сік — 1–2 ст. л.;

спирт або горілка — 500 мл.

Пелюстки троянди. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Пелюстки троянди перебрати, промити та залити кип’яченою водою. Додати цукор і лимонний сік, добре перемішати та залишити настоюватися в прохолодному місці. Після настоювання додати спирт або горілку, перемішати та процідити через кілька шарів марлі. Розлити напій у чисті пляшки, щільно закрити та залишити дозрівати в темному прохолодному місці на 1–2 тижні. Перед подачею добре охолодити.

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