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Головна Смак Ароматний напій "Цариці": старовинний рецепт із пелюсток троянди

Ароматний напій "Цариці": старовинний рецепт із пелюсток троянди

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 13:44
Ароматний напій Цариці: старовинний рецепт із пелюсток троянди
Пелюстки троянди. Фото: gospodynka.com.ua

Колись такі напої готували в заможних будинках і подавали до святкового столу. Завдяки пелюсткам чайної троянди напій набуває витонченого аромату, красивого кольору та особливого смаку, який важко порівняти з будь-яким іншим домашнім рецептом.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • пелюстки чайної троянди — 200 г;
  • кип’ячена вода — 2 л.;
  • цукор — 500 г;
  • лимонний сік — 1–2 ст. л.;
  • спирт або горілка — 500 мл.
рецепт напою з троянди
Пелюстки троянди. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Пелюстки троянди перебрати, промити та залити кип’яченою водою.
  2. Додати цукор і лимонний сік, добре перемішати та залишити настоюватися в прохолодному місці.
  3. Після настоювання додати спирт або горілку, перемішати та процідити через кілька шарів марлі.
  4. Розлити напій у чисті пляшки, щільно закрити та залишити дозрівати в темному прохолодному місці на 1–2 тижні.
  5. Перед подачею добре охолодити.

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рецепт холодний напій троянди
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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