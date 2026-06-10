Ароматный напиток "Царицы": старинный рецепт из лепестков розы

Лепестки розы. Фото: gospodynka.com.ua

Когда-то такие напитки готовили в зажиточных домах и подавали к праздничному столу. Благодаря лепесткам чайной розы напиток приобретает утонченный аромат, красивый цвет и особый вкус, который трудно сравнить с каким-либо другим домашним рецептом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

лепестки чайной розы — 200 г;

кипяченая вода — 2 л.;

сахар — 500 г;

лимонный сок — 1–2 ст. л.;

спирт или водка — 500 мл.

Лепестки розы. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Лепестки розы перебрать, промыть и залить кипяченой водой. Добавить сахар и лимонный сок, хорошо перемешать и оставить настаиваться в прохладном месте. После настаивания добавить спирт или водку, перемешать и процедить через несколько слоев марли. Разлить напиток в чистые бутылки, плотно закрыть и оставить созревать в темном прохладном месте на 1–2 недели. Перед подачей хорошо охладить.

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