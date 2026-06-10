Ароматный напиток "Царицы": старинный рецепт из лепестков розы
Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 13:44
Лепестки розы. Фото: gospodynka.com.ua
Когда-то такие напитки готовили в зажиточных домах и подавали к праздничному столу. Благодаря лепесткам чайной розы напиток приобретает утонченный аромат, красивый цвет и особый вкус, который трудно сравнить с каким-либо другим домашним рецептом.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лепестки чайной розы — 200 г;
- кипяченая вода — 2 л.;
- сахар — 500 г;
- лимонный сок — 1–2 ст. л.;
- спирт или водка — 500 мл.
Способ приготовления
- Лепестки розы перебрать, промыть и залить кипяченой водой.
- Добавить сахар и лимонный сок, хорошо перемешать и оставить настаиваться в прохладном месте.
- После настаивания добавить спирт или водку, перемешать и процедить через несколько слоев марли.
- Разлить напиток в чистые бутылки, плотно закрыть и оставить созревать в темном прохладном месте на 1–2 недели.
- Перед подачей хорошо охладить.
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