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Главная Вкус Ароматный напиток "Царицы": старинный рецепт из лепестков розы

Ароматный напиток "Царицы": старинный рецепт из лепестков розы

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 13:44
Ароматный напиток Царицы: старинный рецепт из лепестков розы
Лепестки розы. Фото: gospodynka.com.ua

Когда-то такие напитки готовили в зажиточных домах и подавали к праздничному столу. Благодаря лепесткам чайной розы напиток приобретает утонченный аромат, красивый цвет и особый вкус, который трудно сравнить с каким-либо другим домашним рецептом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • лепестки чайной розы — 200 г;
  • кипяченая вода — 2 л.;
  • сахар — 500 г;
  • лимонный сок — 1–2 ст. л.;
  • спирт или водка — 500 мл.
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Лепестки розы. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Лепестки розы перебрать, промыть и залить кипяченой водой.
  2. Добавить сахар и лимонный сок, хорошо перемешать и оставить настаиваться в прохладном месте.
  3. После настаивания добавить спирт или водку, перемешать и процедить через несколько слоев марли.
  4. Разлить напиток в чистые бутылки, плотно закрыть и оставить созревать в темном прохладном месте на 1–2 недели.
  5. Перед подачей хорошо охладить.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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