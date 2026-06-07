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Главная Вкус Компот со сливами и абрикосами: вкусный напиток вместо соков из магазина

Компот со сливами и абрикосами: вкусный напиток вместо соков из магазина

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 01:04
Компот со сливами и абрикосами: вкусный напиток вместо соков из магазина
Компот со сливами и абрикосами. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется натурального и ароматного напитка без лишних добавок, этот компот становится идеальным вариантом. Сладость слив и абрикосов в сочетании с мятой и лимоном дает освежающий вкус, который напоминает лето в каждом глотке.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сливы — 5-6 шт.;
  • абрикосы — 5-6 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • мята — 1 веточка;
  • лимон — 1 кружочек;
  • кипяток — примерно 1,6 л.
рецепт компота з абрикосами та сливами
Компот в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Фрукты хорошо промыть, по желанию разрезать пополам и удалить косточки.
  2. В чистую банку выложить сливы и абрикосы, добавить мяту и лимон, всыпать сахар.
  3. Залить все кипятком до верха, накрыть стерилизованной крышкой и сразу закрутить.
  4. Банку перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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