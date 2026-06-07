Компот со сливами и абрикосами: вкусный напиток вместо соков из магазина
Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 01:04
Компот со сливами и абрикосами. Фото: smachnenke.com.ua
Когда хочется натурального и ароматного напитка без лишних добавок, этот компот становится идеальным вариантом. Сладость слив и абрикосов в сочетании с мятой и лимоном дает освежающий вкус, который напоминает лето в каждом глотке.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сливы — 5-6 шт.;
- абрикосы — 5-6 шт.;
- сахар — 200 г;
- мята — 1 веточка;
- лимон — 1 кружочек;
- кипяток — примерно 1,6 л.
Способ приготовления
- Фрукты хорошо промыть, по желанию разрезать пополам и удалить косточки.
- В чистую банку выложить сливы и абрикосы, добавить мяту и лимон, всыпать сахар.
- Залить все кипятком до верха, накрыть стерилизованной крышкой и сразу закрутить.
- Банку перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
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