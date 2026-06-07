Компот со сливами и абрикосами: вкусный напиток вместо соков из магазина

Компот со сливами и абрикосами. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется натурального и ароматного напитка без лишних добавок, этот компот становится идеальным вариантом. Сладость слив и абрикосов в сочетании с мятой и лимоном дает освежающий вкус, который напоминает лето в каждом глотке.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сливы — 5-6 шт.;

абрикосы — 5-6 шт.;

сахар — 200 г;

мята — 1 веточка;

лимон — 1 кружочек;

кипяток — примерно 1,6 л.

Компот в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Фрукты хорошо промыть, по желанию разрезать пополам и удалить косточки. В чистую банку выложить сливы и абрикосы, добавить мяту и лимон, всыпать сахар. Залить все кипятком до верха, накрыть стерилизованной крышкой и сразу закрутить. Банку перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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