Вишневый компот "От бабы Любы" на зиму: рецепт на 3-литровую банку

Вишневый компот из вишни. Фото: smachnenke.com.ua

Домашний вишневый компот всегда ассоциируется с теплом, уютом и вкусом детства. По этому простому рецепту напиток получается ярким, ароматным и насыщенным, будто только что собранным из сада. Зимой достаточно открыть банку, чтобы снова почувствовать аромат лета.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вишня — 500-700 г;

сахар — 250-300 г;

кипяток — сколько вместит банка.

Компот в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Вишню перебрать, хорошо промыть и выложить в стерилизованную трехлитровую банку примерно на треть объема. Добавить сахар и залить ягоды кипятком почти до верха. Накрыть стерилизованной крышкой и оставить на 15-20 минут. Затем слить жидкость в кастрюлю, довести до кипения и повторно залить в банку. Сразу закатать крышкой, перевернуть вверх дном и хорошо укутать до полного остывания.

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