Вишневый компот "От бабы Любы" на зиму: рецепт на 3-литровую банку
Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 01:04
Вишневый компот из вишни. Фото: smachnenke.com.ua
Домашний вишневый компот всегда ассоциируется с теплом, уютом и вкусом детства. По этому простому рецепту напиток получается ярким, ароматным и насыщенным, будто только что собранным из сада. Зимой достаточно открыть банку, чтобы снова почувствовать аромат лета.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вишня — 500-700 г;
- сахар — 250-300 г;
- кипяток — сколько вместит банка.
Способ приготовления
- Вишню перебрать, хорошо промыть и выложить в стерилизованную трехлитровую банку примерно на треть объема.
- Добавить сахар и залить ягоды кипятком почти до верха.
- Накрыть стерилизованной крышкой и оставить на 15-20 минут.
- Затем слить жидкость в кастрюлю, довести до кипения и повторно залить в банку.
- Сразу закатать крышкой, перевернуть вверх дном и хорошо укутать до полного остывания.
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