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Главная Вкус Вишневый компот "От бабы Любы" на зиму: рецепт на 3-литровую банку

Вишневый компот "От бабы Любы" на зиму: рецепт на 3-литровую банку

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 01:04
Вишневый компот От бабы Любы на зиму: рецепт на 3-литровую банку
Вишневый компот из вишни. Фото: smachnenke.com.ua

Домашний вишневый компот всегда ассоциируется с теплом, уютом и вкусом детства. По этому простому рецепту напиток получается ярким, ароматным и насыщенным, будто только что собранным из сада. Зимой достаточно открыть банку, чтобы снова почувствовать аромат лета.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • вишня — 500-700 г;
  • сахар — 250-300 г;
  • кипяток — сколько вместит банка.
рецепт компоту з вишнями
Компот в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Вишню перебрать, хорошо промыть и выложить в стерилизованную трехлитровую банку примерно на треть объема.
  2. Добавить сахар и залить ягоды кипятком почти до верха.
  3. Накрыть стерилизованной крышкой и оставить на 15-20 минут.
  4. Затем слить жидкость в кастрюлю, довести до кипения и повторно залить в банку.
  5. Сразу закатать крышкой, перевернуть вверх дном и хорошо укутать до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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