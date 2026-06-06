Вишневий компот "Від баби Люби" на зиму: рецепт на 3-літрову банку
Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 01:04
Вишневий компот. Фото: smachnenke.com.ua
Домашній вишневий компот завжди асоціюється з теплом, затишком і смаком дитинства. За цим простим рецептом напій виходить яскравим, ароматним і насиченим, ніби щойно зібраним із саду. Взимку достатньо відкрити банку, щоб знову відчути аромат літа.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вишня — 500–700 г;
- цукор — 250–300 г;
- окріп — скільки вмістить банка.
Спосіб приготування
- Вишню перебрати, добре промити та викласти у стерилізовану трилітрову банку приблизно на третину об’єму.
- Додати цукор і залити ягоди окропом майже до верху.
- Накрити стерилізованою кришкою та залишити на 15–20 хвилин.
- Потім злити рідину в каструлю, довести до кипіння і повторно залити в банку.
- Одразу закатати кришкою, перевернути догори дном і добре укутати до повного охолодження.
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