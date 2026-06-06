Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Вишневий компот "Від баби Люби" на зиму: рецепт на 3-літрову банку

Вишневий компот "Від баби Люби" на зиму: рецепт на 3-літрову банку

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 01:04
Вишневий компот Від баби Люби на зиму: рецепт на 3-літрову банку
Вишневий компот. Фото: smachnenke.com.ua

Домашній вишневий компот завжди асоціюється з теплом, затишком і смаком дитинства. За цим простим рецептом напій виходить яскравим, ароматним і насиченим, ніби щойно зібраним із саду. Взимку достатньо відкрити банку, щоб знову відчути аромат літа.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вишня — 500–700 г;
  • цукор — 250–300 г;
  • окріп — скільки вмістить банка.
рецепт компоту з вишнями
Компот в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Вишню перебрати, добре промити та викласти у стерилізовану трилітрову банку приблизно на третину об’єму.
  2. Додати цукор і залити ягоди окропом майже до верху.
  3. Накрити стерилізованою кришкою та залишити на 15–20 хвилин.
  4. Потім злити рідину в каструлю, довести до кипіння і повторно залити в банку.
  5. Одразу закатати кришкою, перевернути догори дном і добре укутати до повного охолодження.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів 

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю. 

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі. 

Читайте також:

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку. 

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".

рецепт вишня компот
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації