Вишневий компот "Від баби Люби" на зиму: рецепт на 3-літрову банку

Вишневий компот. Фото: smachnenke.com.ua

Домашній вишневий компот завжди асоціюється з теплом, затишком і смаком дитинства. За цим простим рецептом напій виходить яскравим, ароматним і насиченим, ніби щойно зібраним із саду. Взимку достатньо відкрити банку, щоб знову відчути аромат літа.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вишня — 500–700 г;

цукор — 250–300 г;

окріп — скільки вмістить банка.

Компот в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Вишню перебрати, добре промити та викласти у стерилізовану трилітрову банку приблизно на третину об’єму. Додати цукор і залити ягоди окропом майже до верху. Накрити стерилізованою кришкою та залишити на 15–20 хвилин. Потім злити рідину в каструлю, довести до кипіння і повторно залити в банку. Одразу закатати кришкою, перевернути догори дном і добре укутати до повного охолодження.

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