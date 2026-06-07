Компот зі сливами та абрикосами: смачний напій замість соків з магазину
Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 01:04
Компот зі сливами та абрикосами. Фото: smachnenke.com.ua
Коли хочеться натурального та ароматного напою без зайвих добавок, цей компот стає ідеальним варіантом. Солодкість слив і абрикосів у поєднанні з м’ятою та лимоном дає освіжаючий смак, який нагадує літо в кожному ковтку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сливи — 5–6 шт.;
- абрикоси — 5–6 шт.;
- цукор — 200 г;
- м’ята — 1 гілочка;
- лимон — 1 кружечок;
- окріп — приблизно 1,6 л.
Спосіб приготування
- Фрукти добре промити, за бажанням розрізати навпіл і видалити кісточки.
- У чисту банку викласти сливи та абрикоси, додати м’яту й лимон, всипати цукор.
- Залити все окропом до верху, накрити стерилізованою кришкою та одразу закрутити.
- Банку перевернути догори дном, укутати та залишити до повного охолодження.
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