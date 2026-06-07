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Головна Смак Компот зі сливами та абрикосами: смачний напій замість соків з магазину

Компот зі сливами та абрикосами: смачний напій замість соків з магазину

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 01:04
Компот зі сливами та абрикосами: смачний напій замість соків з магазину
Компот зі сливами та абрикосами. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться натурального та ароматного напою без зайвих добавок, цей компот стає ідеальним варіантом. Солодкість слив і абрикосів у поєднанні з м’ятою та лимоном дає освіжаючий смак, який нагадує літо в кожному ковтку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сливи — 5–6 шт.;
  • абрикоси — 5–6 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • м’ята — 1 гілочка;
  • лимон — 1 кружечок;
  • окріп — приблизно 1,6 л.
рецепт компота з абрикосами та сливами
Компот в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Фрукти добре промити, за бажанням розрізати навпіл і видалити кісточки.
  2. У чисту банку викласти сливи та абрикоси, додати м’яту й лимон, всипати цукор.
  3. Залити все окропом до верху, накрити стерилізованою кришкою та одразу закрутити.
  4. Банку перевернути догори дном, укутати та залишити до повного охолодження.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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