Компот зі сливами та абрикосами: смачний напій замість соків з магазину

Компот зі сливами та абрикосами. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться натурального та ароматного напою без зайвих добавок, цей компот стає ідеальним варіантом. Солодкість слив і абрикосів у поєднанні з м’ятою та лимоном дає освіжаючий смак, який нагадує літо в кожному ковтку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сливи — 5–6 шт.;

абрикоси — 5–6 шт.;

цукор — 200 г;

м’ята — 1 гілочка;

лимон — 1 кружечок;

окріп — приблизно 1,6 л.

Компот в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Фрукти добре промити, за бажанням розрізати навпіл і видалити кісточки. У чисту банку викласти сливи та абрикоси, додати м’яту й лимон, всипати цукор. Залити все окропом до верху, накрити стерилізованою кришкою та одразу закрутити. Банку перевернути догори дном, укутати та залишити до повного охолодження.

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