С цветочным ароматом и пузырьками: квас из акации по рецепту Клопотенко

Квас из акации. Фото: klopotenko.com

Когда цветет белая акация, самое время приготовить один из самых необычных летних напитков. Такой квас покоряет легким цветочным ароматом, приятной кислинкой и натуральными пузырьками. Рецепт простой, а результат способен удивить даже тех, кто привык к классическому хлебному квасу.

Рецепт опубликован на сайте Евгения Клопотенко, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

соцветия белой акации — 15–20 шт.;

вода — 2,7 л;

сахар — 200 г;

лимон — 1/2 шт.

Белый квас из акации. Фото: klopotenko.com

Способ приготовления

Воду с сахаром довести до кипения и проварить до полного растворения сахара. Охладить сироп до теплого состояния. Соцветия белой акации перебрать, удалить листья и грубые веточки. Лимон нарезать небольшими кусочками. В трехлитровую банку выложить акацию и лимон, залить приготовленным сиропом. Накрыть марлей и оставить в теплом темном месте на 4–5 суток для брожения. Готовый квас процедить, разлить по бутылкам и охладить перед подачей. Для большей газированности можно оставить напиток в плотно закрытых бутылках еще на 1–2 суток при комнатной температуре.

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