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Главная Вкус С цветочным ароматом и пузырьками: квас из акации по рецепту Клопотенко

С цветочным ароматом и пузырьками: квас из акации по рецепту Клопотенко

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 15:04
С цветочным ароматом и пузырьками: квас из акации по рецепту Клопотенко
Квас из акации. Фото: klopotenko.com

Когда цветет белая акация, самое время приготовить один из самых необычных летних напитков. Такой квас покоряет легким цветочным ароматом, приятной кислинкой и натуральными пузырьками. Рецепт простой, а результат способен удивить даже тех, кто привык к классическому хлебному квасу.

Рецепт опубликован на сайте Евгения Клопотенко, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • соцветия белой акации — 15–20 шт.;
  • вода — 2,7 л;
  • сахар — 200 г;
  • лимон — 1/2 шт.
рецепт квасу з акації за рецептом Євгена Клопотенка
Белый квас из акации. Фото: klopotenko.com

Способ приготовления

  1. Воду с сахаром довести до кипения и проварить до полного растворения сахара. Охладить сироп до теплого состояния.
  2. Соцветия белой акации перебрать, удалить листья и грубые веточки. Лимон нарезать небольшими кусочками.
  3. В трехлитровую банку выложить акацию и лимон, залить приготовленным сиропом.
  4. Накрыть марлей и оставить в теплом темном месте на 4–5 суток для брожения.
  5. Готовый квас процедить, разлить по бутылкам и охладить перед подачей.
  6. Для большей газированности можно оставить напиток в плотно закрытых бутылках еще на 1–2 суток при комнатной температуре.

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Евгений Клопотенко рецепт квас
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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