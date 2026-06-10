С цветочным ароматом и пузырьками: квас из акации по рецепту Клопотенко
Когда цветет белая акация, самое время приготовить один из самых необычных летних напитков. Такой квас покоряет легким цветочным ароматом, приятной кислинкой и натуральными пузырьками. Рецепт простой, а результат способен удивить даже тех, кто привык к классическому хлебному квасу.
Рецепт опубликован на сайте Евгения Клопотенко, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- соцветия белой акации — 15–20 шт.;
- вода — 2,7 л;
- сахар — 200 г;
- лимон — 1/2 шт.
Способ приготовления
- Воду с сахаром довести до кипения и проварить до полного растворения сахара. Охладить сироп до теплого состояния.
- Соцветия белой акации перебрать, удалить листья и грубые веточки. Лимон нарезать небольшими кусочками.
- В трехлитровую банку выложить акацию и лимон, залить приготовленным сиропом.
- Накрыть марлей и оставить в теплом темном месте на 4–5 суток для брожения.
- Готовый квас процедить, разлить по бутылкам и охладить перед подачей.
- Для большей газированности можно оставить напиток в плотно закрытых бутылках еще на 1–2 суток при комнатной температуре.
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