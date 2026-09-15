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Главная Вкус Компот из бархатцев вместо 1000 лекарств: хит осени 2026

Компот из бархатцев вместо 1000 лекарств: хит осени 2026

Ua ru
15 сентября 2026 12:00
Компот из бархатцев на зиму: необычный домашний напиток с лимоном, апельсином и мятой
Компот из бархатцев. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется разнообразить домашние заготовки, стоит попробовать этот оригинальный напиток из бархатцев. Цветы после настаивания придают компоту красивый розовый цвет, а лимон, апельсин и мята добавляют свежий аромат.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • бархатцы — примерно 15 шт. на банку;
  • лимон — 1 кусочек;
  • апельсин — 1 кусочек;
  • лимонная кислота — чуть меньше 1 ч. л.;
  • сахар — 200 г;
  • мята — 1 веточка;
  • кипяток — для заливки банок.
рецепт компота з чорнобривців
Цветы и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Свежие чернобрывцы хорошо промыть, оставив зеленую часть, и положить в чистую банку.
  2. Добавить кусочек лимона, апельсина, веточку мяты, лимонную кислоту и сахар.
  3. Залить всё кипятком, накрыть крышкой и оставить настаиваться до следующего дня.
  4. За это время чернобрывцы отдадут напитку свой цвет, а компот приобретёт нежный розовый оттенок и приятный цитрусово-мятный аромат.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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