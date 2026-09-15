Компот из бархатцев на зиму: необычный домашний напиток с лимоном, апельсином и мятой

Компот из бархатцев. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется разнообразить домашние заготовки, стоит попробовать этот оригинальный напиток из бархатцев. Цветы после настаивания придают компоту красивый розовый цвет, а лимон, апельсин и мята добавляют свежий аромат.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

бархатцы — примерно 15 шт. на банку;

лимон — 1 кусочек;

апельсин — 1 кусочек;

лимонная кислота — чуть меньше 1 ч. л.;

сахар — 200 г;

мята — 1 веточка;

кипяток — для заливки банок.

Цветы и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Свежие чернобрывцы хорошо промыть, оставив зеленую часть, и положить в чистую банку. Добавить кусочек лимона, апельсина, веточку мяты, лимонную кислоту и сахар. Залить всё кипятком, накрыть крышкой и оставить настаиваться до следующего дня. За это время чернобрывцы отдадут напитку свой цвет, а компот приобретёт нежный розовый оттенок и приятный цитрусово-мятный аромат.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".