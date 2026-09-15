Компот из бархатцев на зиму: необычный домашний напиток с лимоном, апельсином и мятой

Компот из бархатцев вместо 1000 лекарств: хит осени 2026
Ua ru
15 сентября 2026 12:00
Компот из бархатцев. Фото: gospodynka.com.ua
Если хочется разнообразить домашние заготовки, стоит попробовать этот оригинальный напиток из бархатцев. Цветы после настаивания придают компоту красивый розовый цвет, а лимон, апельсин и мята добавляют свежий аромат.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- бархатцы — примерно 15 шт. на банку;
- лимон — 1 кусочек;
- апельсин — 1 кусочек;
- лимонная кислота — чуть меньше 1 ч. л.;
- сахар — 200 г;
- мята — 1 веточка;
- кипяток — для заливки банок.
Способ приготовления
- Свежие чернобрывцы хорошо промыть, оставив зеленую часть, и положить в чистую банку.
- Добавить кусочек лимона, апельсина, веточку мяты, лимонную кислоту и сахар.
- Залить всё кипятком, накрыть крышкой и оставить настаиваться до следующего дня.
- За это время чернобрывцы отдадут напитку свой цвет, а компот приобретёт нежный розовый оттенок и приятный цитрусово-мятный аромат.
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