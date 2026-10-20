Калина на зиму без варіння: 5 простих способів зберегти ягоди

Поки сезон, запасайте калину на зиму: 5 способів замість 1000 ліків
Калина має характерний кисло-терпкий смак і добре підходить для зимових чаїв та напоїв. Щоб ягоди не пропали в сезон, їх можна заморозити або приготувати без варіння кількома способами. Такі заготовки стануть вдалим вітамінним доповненням до гарячих напоїв.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться (для калини з цукром):
- калинове пюре — 500 г;
- цукор — 500 г.
Для калини з медом:
- калинове пюре — 200 г;
- мед — 200 г.
Для калини з медом і лимоном:
- калинове пюре — за потреби;
- мед — до смаку;
- лимонний сік — до смаку.
Для заморожування та пюре:
- стигла калина — необхідна кількість.
Спосіб приготування
- Заморожена калина. Ягоди перебрати, зняти з гілочок, промити й ретельно обсушити. Заморозити одним шаром на таці, потім пересипати в пакети порціями.
- Калинове пюре. Ягоди розім’яти й протерти через сито. Розкласти у формочки для льоду та заморозити.
- Калина з цукром. Змішати пюре із цукром до розчинення, перекласти в чисту суху банку й зберігати в холодильнику або заморозити.
- Калина з медом. Поєднати пюре з медом, перемішати й перекласти в чисту банку. Тримати в холодильнику.
- Калина з медом і лимоном. До протертих ягід додати мед і трохи лимонного соку. Перемішати та зберігати в холодильнику або заморозити невеликими порціями.
Для кращого збереження якості використовуйте чистий посуд і дотримуйтеся холодного зберігання. Суміші без термічної обробки не варто тримати тривалий час за кімнатної температури.
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