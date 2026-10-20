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Головна Смак Поки сезон, запасайте калину на зиму: 5 способів замість 1000 ліків

Поки сезон, запасайте калину на зиму: 5 способів замість 1000 ліків

Ua ru
20 жовтня 2026 15:04
Калина на зиму без варіння: 5 простих способів зберегти ягоди
Ягоди калини. Фото: smachnenke.com.ua

Калина має характерний кисло-терпкий смак і добре підходить для зимових чаїв та напоїв. Щоб ягоди не пропали в сезон, їх можна заморозити або приготувати без варіння кількома способами. Такі заготовки стануть вдалим вітамінним доповненням до гарячих напоїв.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для калини з цукром):

  • калинове пюре — 500 г;
  • цукор — 500 г.

Для калини з медом:

  • калинове пюре — 200 г;
  • мед — 200 г.

Для калини з медом і лимоном:

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  • калинове пюре — за потреби;
  • мед — до смаку;
  • лимонний сік — до смаку.

Для заморожування та пюре:

  • стигла калина — необхідна кількість.
рецепт калини на зиму
Гілочка з калиною. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Заморожена калина. Ягоди перебрати, зняти з гілочок, промити й ретельно обсушити. Заморозити одним шаром на таці, потім пересипати в пакети порціями.
  2. Калинове пюре. Ягоди розім’яти й протерти через сито. Розкласти у формочки для льоду та заморозити.
  3. Калина з цукром. Змішати пюре із цукром до розчинення, перекласти в чисту суху банку й зберігати в холодильнику або заморозити.
  4. Калина з медом. Поєднати пюре з медом, перемішати й перекласти в чисту банку. Тримати в холодильнику.
  5. Калина з медом і лимоном. До протертих ягід додати мед і трохи лимонного соку. Перемішати та зберігати в холодильнику або заморозити невеликими порціями.

Для кращого збереження якості використовуйте чистий посуд і дотримуйтеся холодного зберігання. Суміші без термічної обробки не варто тримати тривалий час за кімнатної температури.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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