Обліпиха з цукром на зиму: густа ягідна заготівля без варіння

Обліпиха на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматна обліпиха з приємною кислинкою стане універсальною домашньою заготівлею. Її не потрібно варити — достатньо перетерти ягоди, змішати з цукром і правильно зберігати в холодильнику або морозильній камері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

обліпиха — 800 г;

цукор — 1,5 об’єму отриманого соку з м’якоттю.

Ягоди обліпихи. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Перебрати обліпиху, видалити гілочки та зіпсовані ягоди, промити й добре обсушити. Подрібнити ягоди блендером, протерти через сито та відтиснути сік із м’якоттю. Відміряти отриману масу чистою сухою банкою. На одну мірку обліпихового соку з м’якоттю взяти півтори мірки цукру. Перемішати та залишити в холодильнику на 2–3 години, періодично помішуючи до розчинення цукру. Розкласти заготівлю в чисті сухі банки, закрити та зберігати в холодильнику. Для тривалого зберігання можна розкласти обліпихову масу в невеликі контейнери й заморозити. Подавати з млинцями, сирниками, кашами та йогуртом або додавати до теплого чаю.

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