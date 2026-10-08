Обліпиха з цукром на зиму: густа ягідна заготівля без варіння

Обліпиха на зиму без варіння: замість 1000 ліків, не ягоди, а золото
Ua ru
8 жовтня 2026 13:44
Обліпиха на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Ароматна обліпиха з приємною кислинкою стане універсальною домашньою заготівлею. Її не потрібно варити — достатньо перетерти ягоди, змішати з цукром і правильно зберігати в холодильнику або морозильній камері.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- обліпиха — 800 г;
- цукор — 1,5 об’єму отриманого соку з м’якоттю.
Спосіб приготування
- Перебрати обліпиху, видалити гілочки та зіпсовані ягоди, промити й добре обсушити.
- Подрібнити ягоди блендером, протерти через сито та відтиснути сік із м’якоттю.
- Відміряти отриману масу чистою сухою банкою. На одну мірку обліпихового соку з м’якоттю взяти півтори мірки цукру.
- Перемішати та залишити в холодильнику на 2–3 години, періодично помішуючи до розчинення цукру.
- Розкласти заготівлю в чисті сухі банки, закрити та зберігати в холодильнику.
- Для тривалого зберігання можна розкласти обліпихову масу в невеликі контейнери й заморозити.
- Подавати з млинцями, сирниками, кашами та йогуртом або додавати до теплого чаю.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів
Калина на зиму до чаю, як желе: простий рецепт без варіння.
Корисний чай з чорнобривців: використовують не лише як декоративні квіти, а й для приготування ароматних трав’яних напоїв
Читайте також: