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Головна Смак Обліпиха на зиму без варіння: замість 1000 ліків, не ягоди, а золото

Обліпиха на зиму без варіння: замість 1000 ліків, не ягоди, а золото

Ua ru
8 жовтня 2026 13:44
Обліпиха з цукром на зиму: густа ягідна заготівля без варіння
Обліпиха на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматна обліпиха з приємною кислинкою стане універсальною домашньою заготівлею. Її не потрібно варити — достатньо перетерти ягоди, змішати з цукром і правильно зберігати в холодильнику або морозильній камері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • обліпиха — 800 г;
  • цукор — 1,5 об’єму отриманого соку з м’якоттю.
рецепт обліпихи на зиму
Ягоди обліпихи. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Перебрати обліпиху, видалити гілочки та зіпсовані ягоди, промити й добре обсушити.
  2. Подрібнити ягоди блендером, протерти через сито та відтиснути сік із м’якоттю.
  3. Відміряти отриману масу чистою сухою банкою. На одну мірку обліпихового соку з м’якоттю взяти півтори мірки цукру.
  4. Перемішати та залишити в холодильнику на 2–3 години, періодично помішуючи до розчинення цукру.
  5. Розкласти заготівлю в чисті сухі банки, закрити та зберігати в холодильнику.
  6. Для тривалого зберігання можна розкласти обліпихову масу в невеликі контейнери й заморозити.
  7. Подавати з млинцями, сирниками, кашами та йогуртом або додавати до теплого чаю.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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