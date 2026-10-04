Калина на зиму: три прості способи заготівлі без варіння

Калина на зиму без варіння: замість 1000 лікарств: не ягоди, а золото
Ua ru
4 жовтня 2026 13:44
Калина на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Калина добре підходить для різних домашніх заготовок, які не потребують тривалого варіння. Ягоди можна заморозити цілими, перетерти з медом або заготовити сік із м’якоттю невеликими порціями.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться (для заморожування цілих ягід):
- калина — довільна кількість.
Для калини з медом:
- сік калини з м’якоттю — 200 г;
- мед — 200 г.
Для соку:
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- калина — довільна кількість.
Спосіб приготування
- Для заморожування цілих ягід калину перебрати, відділити від гілочок, промити та добре обсушити.
- Розкласти одним шаром на підносі, заморозити, потім пересипати в пакети або контейнери та зберігати в морозильній камері.
- Для калини з медом підготовлені ягоди пропустити через соковижималку або розім’яти й протерти через сито.
- Змішати сік із м’якоттю та мед у пропорції 1:1, перекласти в чисту суху банку, закрити й зберігати в холодильнику.
- Для соку калину перебрати, промити та обсушити.
- Віджати сік із м’якоттю, розлити в невеликі контейнери або формочки для льоду, залишаючи трохи вільного місця.
- Заморозити, а потім перекласти порційні кубики в пакет. Використовувати для напоїв, соусів і десертів.
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