Калина на зиму: три прості способи заготівлі без варіння

Калина на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Калина добре підходить для різних домашніх заготовок, які не потребують тривалого варіння. Ягоди можна заморозити цілими, перетерти з медом або заготовити сік із м’якоттю невеликими порціями.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться (для заморожування цілих ягід):

калина — довільна кількість.

Для калини з медом:

сік калини з м’якоттю — 200 г;

мед — 200 г.

Для соку:

Читайте також:

калина — довільна кількість.

Калина для заготовки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Для заморожування цілих ягід калину перебрати, відділити від гілочок, промити та добре обсушити. Розкласти одним шаром на підносі, заморозити, потім пересипати в пакети або контейнери та зберігати в морозильній камері. Для калини з медом підготовлені ягоди пропустити через соковижималку або розім’яти й протерти через сито. Змішати сік із м’якоттю та мед у пропорції 1:1, перекласти в чисту суху банку, закрити й зберігати в холодильнику. Для соку калину перебрати, промити та обсушити. Віджати сік із м’якоттю, розлити в невеликі контейнери або формочки для льоду, залишаючи трохи вільного місця. Заморозити, а потім перекласти порційні кубики в пакет. Використовувати для напоїв, соусів і десертів.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".