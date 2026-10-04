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Головна Смак Калина на зиму без варіння: замість 1000 лікарств: не ягоди, а золото

Калина на зиму без варіння: замість 1000 лікарств: не ягоди, а золото

Ua ru
4 жовтня 2026 13:44
Калина на зиму: три прості способи заготівлі без варіння
Калина на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Калина добре підходить для різних домашніх заготовок, які не потребують тривалого варіння. Ягоди можна заморозити цілими, перетерти з медом або заготовити сік із м’якоттю невеликими порціями.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для заморожування цілих ягід):

  • калина — довільна кількість.

Для калини з медом:

  • сік калини з м’якоттю — 200 г;
  • мед — 200 г.

Для соку:

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  • калина — довільна кількість.
рецепт калини на зиму
Калина для заготовки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Для заморожування цілих ягід калину перебрати, відділити від гілочок, промити та добре обсушити.
  2. Розкласти одним шаром на підносі, заморозити, потім пересипати в пакети або контейнери та зберігати в морозильній камері.
  3. Для калини з медом підготовлені ягоди пропустити через соковижималку або розім’яти й протерти через сито.
  4. Змішати сік із м’якоттю та мед у пропорції 1:1, перекласти в чисту суху банку, закрити й зберігати в холодильнику.
  5. Для соку калину перебрати, промити та обсушити.
  6. Віджати сік із м’якоттю, розлити в невеликі контейнери або формочки для льоду, залишаючи трохи вільного місця.
  7. Заморозити, а потім перекласти порційні кубики в пакет. Використовувати для напоїв, соусів і десертів.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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