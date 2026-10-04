Калина на зиму: три простых способа заготовки без варки

Калина на зиму без варки: вместо 1000 лекарств: не ягоды, а золото
Ua ru
4 октября 2026 13:44
Калина на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Калина хорошо подходит для различных домашних заготовок, не требующих длительной варки. Ягоды можно заморозить целиком, перетереть с медом или заготовить сок с мякотью небольшими порциями.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится (для замораживания целых ягод):
- калина — любое количество.
Для калины с медом:
- сок калины с мякотью — 200 г;
- мед — 200 г.
Для сока:
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- калина — любое количество.
Способ приготовления
- Для замораживания целых ягод калину перебрать, отделить от веточек, промыть и хорошо обсушить.
- Разложить одним слоем на подносе, заморозить, затем пересыпать в пакеты или контейнеры и хранить в морозильной камере.
- Для калины с мёдом подготовленные ягоды пропустить через соковыжималку или размять и протереть через сито.
- Смешать сок с мякотью и медом в пропорции 1:1, переложить в чистую сухую банку, закрыть и хранить в холодильнике.
- Для сока калину перебрать, промыть и обсушить.
- Отжать сок с мякотью, разлить в небольшие контейнеры или формочки для льда, оставляя немного свободного места.
- Заморозить, а затем переложить порционные кубики в пакет. Использовать для напитков, соусов и десертов.
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