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Главная Вкус Калина на зиму без варки: вместо 1000 лекарств: не ягоды, а золото

Калина на зиму без варки: вместо 1000 лекарств: не ягоды, а золото

Ua ru
4 октября 2026 13:44
Калина на зиму: три простых способа заготовки без варки
Калина на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Калина хорошо подходит для различных домашних заготовок, не требующих длительной варки. Ягоды можно заморозить целиком, перетереть с медом или заготовить сок с мякотью небольшими порциями.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для замораживания целых ягод):

  • калина — любое количество.

Для калины с медом:

  • сок калины с мякотью — 200 г;
  • мед — 200 г.

Для сока:

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  • калина — любое количество.
рецепт калини на зиму
Калина для заготовки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Для замораживания целых ягод калину перебрать, отделить от веточек, промыть и хорошо обсушить.
  2. Разложить одним слоем на подносе, заморозить, затем пересыпать в пакеты или контейнеры и хранить в морозильной камере.
  3. Для калины с мёдом подготовленные ягоды пропустить через соковыжималку или размять и протереть через сито.
  4. Смешать сок с мякотью и медом в пропорции 1:1, переложить в чистую сухую банку, закрыть и хранить в холодильнике.
  5. Для сока калину перебрать, промыть и обсушить.
  6. Отжать сок с мякотью, разлить в небольшие контейнеры или формочки для льда, оставляя немного свободного места.
  7. Заморозить, а затем переложить порционные кубики в пакет. Использовать для напитков, соусов и десертов.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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