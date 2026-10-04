Калина на зиму: три простых способа заготовки без варки

Калина на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Калина хорошо подходит для различных домашних заготовок, не требующих длительной варки. Ягоды можно заморозить целиком, перетереть с медом или заготовить сок с мякотью небольшими порциями.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для замораживания целых ягод):

калина — любое количество.

Для калины с медом:

сок калины с мякотью — 200 г;

мед — 200 г.

Для сока:

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калина — любое количество.

Калина для заготовки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Для замораживания целых ягод калину перебрать, отделить от веточек, промыть и хорошо обсушить. Разложить одним слоем на подносе, заморозить, затем пересыпать в пакеты или контейнеры и хранить в морозильной камере. Для калины с мёдом подготовленные ягоды пропустить через соковыжималку или размять и протереть через сито. Смешать сок с мякотью и медом в пропорции 1:1, переложить в чистую сухую банку, закрыть и хранить в холодильнике. Для сока калину перебрать, промыть и обсушить. Отжать сок с мякотью, разлить в небольшие контейнеры или формочки для льда, оставляя немного свободного места. Заморозить, а затем переложить порционные кубики в пакет. Использовать для напитков, соусов и десертов.

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