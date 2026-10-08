Облепиха с сахаром на зиму: густая ягодная заготовка без варки

Облепиха на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматная облепиха с приятной кислинкой станет универсальной домашней заготовкой. Ее не нужно варить — достаточно перетереть ягоды, смешать с сахаром и правильно хранить в холодильнике или морозильной камере.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

облепиха — 800 г;

сахар — 1,5 объёма полученного сока с мякотью.

Ягоды облепихи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Перебрать облепиху, удалить веточки и испорченные ягоды, промыть и хорошо обсушить. Измельчить ягоды блендером, протереть через сито и отжать сок с мякотью. Отмерить полученную массу чистой сухой банкой. На одну мерку облепихового сока с мякотью взять полторы мерки сахара. Перемешать и оставить в холодильнике на 2–3 часа, периодически помешивая до растворения сахара. Разложить заготовку по чистым сухим банкам, закрыть и хранить в холодильнике. Для длительного хранения можно разложить облепиховую массу в небольшие контейнеры и заморозить. Подавать с блинами, творожниками, кашами и йогуртом или добавлять в теплый чай.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Калина на зиму к чаю, как желе: простой рецепт без варки.

Полезный чай из бархатцев: их используют не только как декоративные цветы, но и для приготовления ароматных травяных напитков