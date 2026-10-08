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Главная Вкус Облепиха на зиму без варки: вместо 1000 лекарств не ягоды, а золото

Облепиха на зиму без варки: вместо 1000 лекарств не ягоды, а золото

Ua ru
8 октября 2026 13:44
Облепиха с сахаром на зиму: густая ягодная заготовка без варки
Облепиха на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматная облепиха с приятной кислинкой станет универсальной домашней заготовкой. Ее не нужно варить — достаточно перетереть ягоды, смешать с сахаром и правильно хранить в холодильнике или морозильной камере.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • облепиха — 800 г;
  • сахар — 1,5 объёма полученного сока с мякотью.
рецепт обліпихи на зиму
Ягоды облепихи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Перебрать облепиху, удалить веточки и испорченные ягоды, промыть и хорошо обсушить.
  2. Измельчить ягоды блендером, протереть через сито и отжать сок с мякотью.
  3. Отмерить полученную массу чистой сухой банкой. На одну мерку облепихового сока с мякотью взять полторы мерки сахара.
  4. Перемешать и оставить в холодильнике на 2–3 часа, периодически помешивая до растворения сахара.
  5. Разложить заготовку по чистым сухим банкам, закрыть и хранить в холодильнике.
  6. Для длительного хранения можно разложить облепиховую массу в небольшие контейнеры и заморозить.
  7. Подавать с блинами, творожниками, кашами и йогуртом или добавлять в теплый чай.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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