Калина на зиму без варки: 5 простых способов сохранить ягоды

Ягоды калины. Фото: smachnenke.com.ua

Калина обладает характерным кисло-терпким вкусом и хорошо подходит для зимних чаев и напитков. Чтобы ягоды не пропали в сезон, их можно заморозить или приготовить без варки несколькими способами. Такие заготовки станут удачным витаминным дополнением к горячим напиткам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для калины с сахаром):

калиновое пюре — 500 г;

сахар — 500 г.

Для калины с медом:

калиновое пюре — 200 г;

мед — 200 г.

Для калины с медом и лимоном:

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калиновое пюре — по необходимости;

мед — по вкусу;

лимонный сок — по вкусу.

Для замораживания и пюре:

спелая калина — необходимое количество.

Веточка с калиной. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Замороженная калина. Ягоды перебрать, снять с веточек, промыть и тщательно обсушить. Заморозить одним слоем на подносе, затем пересыпать в пакеты порциями. Калиновое пюре. Ягоды размять и протереть через сито. Разложить в формочки для льда и заморозить. Калина с сахаром. Смешать пюре с сахаром до растворения, переложить в чистую сухую банку и хранить в холодильнике или заморозить. Калина с медом. Смешать пюре с медом, перемешать и переложить в чистую банку. Хранить в холодильнике. Калина с медом и лимоном. К протертым ягодам добавить мед и немного лимонного сока. Перемешать и хранить в холодильнике или заморозить небольшими порциями.

Для лучшего сохранения качества используйте чистую посуду и соблюдайте холодное хранение. Смеси без термической обработки не следует долго хранить при комнатной температуре.

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