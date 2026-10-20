Калина на зиму без варки: 5 простых способов сохранить ягоды

Пока сезон, запасайте калину на зиму: 5 способов вместо 1000 лекарств
Калина обладает характерным кисло-терпким вкусом и хорошо подходит для зимних чаев и напитков. Чтобы ягоды не пропали в сезон, их можно заморозить или приготовить без варки несколькими способами. Такие заготовки станут удачным витаминным дополнением к горячим напиткам.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится (для калины с сахаром):
- калиновое пюре — 500 г;
- сахар — 500 г.
Для калины с медом:
- калиновое пюре — 200 г;
- мед — 200 г.
Для калины с медом и лимоном:
- калиновое пюре — по необходимости;
- мед — по вкусу;
- лимонный сок — по вкусу.
Для замораживания и пюре:
- спелая калина — необходимое количество.
Способ приготовления
- Замороженная калина. Ягоды перебрать, снять с веточек, промыть и тщательно обсушить. Заморозить одним слоем на подносе, затем пересыпать в пакеты порциями.
- Калиновое пюре. Ягоды размять и протереть через сито. Разложить в формочки для льда и заморозить.
- Калина с сахаром. Смешать пюре с сахаром до растворения, переложить в чистую сухую банку и хранить в холодильнике или заморозить.
- Калина с медом. Смешать пюре с медом, перемешать и переложить в чистую банку. Хранить в холодильнике.
- Калина с медом и лимоном. К протертым ягодам добавить мед и немного лимонного сока. Перемешать и хранить в холодильнике или заморозить небольшими порциями.
Для лучшего сохранения качества используйте чистую посуду и соблюдайте холодное хранение. Смеси без термической обработки не следует долго хранить при комнатной температуре.
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