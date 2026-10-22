Лимон с имбирем и медом на зиму: ароматная заготовка для чая

Эликсир для иммунитета: народный рецепт с лимоном на зиму
Ua ru
22 октября 2026 14:44
Лимон и имбирь. Фото: gospodynka.com.ua
Лимон, имбирь и мед прекрасно сочетаются друг с другом и придают напиткам яркий вкус. Такую смесь легко приготовить дома и хранить в холодильнике, чтобы при необходимости добавлять в воду или чай.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- лимоны — 2 шт.;
- корень имбиря — 1 шт.;
- мед — по вкусу;
- вода, соль и пищевая сода — для мытья лимонов.
Способ приготовления
- Лимоны замочить на 15 минут в воде с небольшим количеством соды, предварительно осторожно потерев солью.
- Тщательно промыть, обсушить, нарезать тонкими кружочками и удалить косточки.
- Имбирь очистить и нарезать пластинками.
- В чистую стерилизованную банку выложить слоями лимон, имбирь и мед.
- Закрыть крышкой, оставить на 1–2 дня при комнатной температуре, а затем хранить в холодильнике.
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