Лимон с имбирем и медом на зиму: ароматная заготовка для чая

Лимон и имбирь. Фото: gospodynka.com.ua

Лимон, имбирь и мед прекрасно сочетаются друг с другом и придают напиткам яркий вкус. Такую смесь легко приготовить дома и хранить в холодильнике, чтобы при необходимости добавлять в воду или чай.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

лимоны — 2 шт.;

корень имбиря — 1 шт.;

мед — по вкусу;

вода, соль и пищевая сода — для мытья лимонов.

Заготовка с лимоном. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Лимоны замочить на 15 минут в воде с небольшим количеством соды, предварительно осторожно потерев солью. Тщательно промыть, обсушить, нарезать тонкими кружочками и удалить косточки. Имбирь очистить и нарезать пластинками. В чистую стерилизованную банку выложить слоями лимон, имбирь и мед. Закрыть крышкой, оставить на 1–2 дня при комнатной температуре, а затем хранить в холодильнике.

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