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Главная Вкус Эликсир для иммунитета: народный рецепт с лимоном на зиму

Эликсир для иммунитета: народный рецепт с лимоном на зиму

Ua ru
22 октября 2026 14:44
Лимон с имбирем и медом на зиму: ароматная заготовка для чая
Лимон и имбирь. Фото: gospodynka.com.ua

Лимон, имбирь и мед прекрасно сочетаются друг с другом и придают напиткам яркий вкус. Такую смесь легко приготовить дома и хранить в холодильнике, чтобы при необходимости добавлять в воду или чай.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • лимоны — 2 шт.;
  • корень имбиря — 1 шт.;
  • мед — по вкусу;
  • вода, соль и пищевая сода — для мытья лимонов.
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Заготовка с лимоном. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Лимоны замочить на 15 минут в воде с небольшим количеством соды, предварительно осторожно потерев солью.
  2. Тщательно промыть, обсушить, нарезать тонкими кружочками и удалить косточки.
  3. Имбирь очистить и нарезать пластинками.
  4. В чистую стерилизованную банку выложить слоями лимон, имбирь и мед.
  5. Закрыть крышкой, оставить на 1–2 дня при комнатной температуре, а затем хранить в холодильнике.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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