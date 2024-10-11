Квашена цвітна капуста з куркумою — покроковий рецепт

Ферментована цвітна капуста з куркумою — рецепт для здоров'я щитовидної залози
Бажаєте покращити здоров'я щитовидної залози за допомогою натуральних продуктів? Ферментована цвітна капуста з куркумою — ідеальний варіант. Легко готується, насичує організм корисними речовинами та підтримує баланс вітамінів та мінералів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Танзіля К. Хенріксен.
Вам знадобиться:
- куркума;
- цвітна капуста;
- сіль;
- вода.
Спосіб приготування
Цвітну капусту та моркву нарізати.
Цвітну капусту, моркву та часник кладемо в банку. Для розсолу на один літр води додати 2 столові ложки солі, одну столову ложку куркуми та трохи чорного перцю.
Залити овочі розсолом. Залишити за кімнатної температури на 7-10 днів. Потім можна переставити в холодильник, капуста готова до вживання.
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