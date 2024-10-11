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Ферментована цвітна капуста з куркумою — рецепт для здоров'я щитовидної залози

11 жовтня 2024 20:00
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Квашена цвітна капуста з куркумою — покроковий рецепт
Цвітна капуста. Фото: Скріншот YouTube @Dance.With.Living.Food
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Бажаєте покращити здоров'я щитовидної залози за допомогою натуральних продуктів? Ферментована цвітна капуста з куркумою — ідеальний варіант. Легко готується, насичує організм корисними речовинами та підтримує баланс вітамінів та мінералів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Танзіля К. Хенріксен.

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Вам знадобиться:

  • куркума;
  • цвітна капуста;
  • сіль;
  • вода.

Спосіб приготування

Цвітну капусту та моркву нарізати.

ферментована цвітна капуста з куркумою
Цвітна капуста. Фото: Скріншот YouTube @Dance.With.Living.Food

Цвітну капусту, моркву та часник кладемо в банку. Для розсолу на один літр води додати 2 столові ложки солі, одну столову ложку куркуми та трохи чорного перцю.

рецепт ферментованої цвітної капусти з куркумою
Цвітна капуста та морква. Фото: Скріншот YouTube @Dance.With.Living.Food

Залити овочі розсолом. Залишити за кімнатної температури на 7-10 днів. Потім можна переставити в холодильник, капуста готова до вживання.

рецепт ферментованої цвітної капусти
Цвітна капуста у банку. Фото: Скріншот YouTube @Dance.With.Living.Food

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рецепти лайфхаки заготівля на зиму овочі на зиму цвітна капуста

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