Квашена цвітна капуста з куркумою — покроковий рецепт

Цвітна капуста. Фото: Скріншот YouTube @Dance.With.Living.Food

Бажаєте покращити здоров'я щитовидної залози за допомогою натуральних продуктів? Ферментована цвітна капуста з куркумою — ідеальний варіант. Легко готується, насичує організм корисними речовинами та підтримує баланс вітамінів та мінералів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Танзіля К. Хенріксен.

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Вам знадобиться:

куркума;

цвітна капуста;

сіль;

вода.

Спосіб приготування

Цвітну капусту та моркву нарізати.

Цвітна капуста. Фото: Скріншот YouTube @Dance.With.Living.Food

Цвітну капусту, моркву та часник кладемо в банку. Для розсолу на один літр води додати 2 столові ложки солі, одну столову ложку куркуми та трохи чорного перцю.

Цвітна капуста та морква. Фото: Скріншот YouTube @Dance.With.Living.Food

Залити овочі розсолом. Залишити за кімнатної температури на 7-10 днів. Потім можна переставити в холодильник, капуста готова до вживання.

Цвітна капуста у банку. Фото: Скріншот YouTube @Dance.With.Living.Food

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