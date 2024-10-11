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Ферментированная цветная капуста с куркумой — рецепт для здоровья щитовидной железы

11 октября 2024 20:00
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Квашеная цветная капуста с куркумой — пошаговый рецепт
Цветная капуста. Фото: Скриншот YouTube @Dance.With.Living.Food
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Хотите улучшить здоровье щитовидной железы с помощью натуральных продуктов? Ферментированная цветная капуста с куркумой — идеальный вариант. Легко готовится, насыщает организм полезными веществами и поддерживает баланс витаминов и минералов

Рецепт опубликовали на YouTube канале Танзиля К. Хенриксен

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Вам понадобится: 

  • куркума; 
  • цветная капуста; 
  • соль;
  • вода. 

Способ приготовления 

Цветную капусту и морковь нарезать. 

ферментированная цветная капуста с куркумой
Цветная капуста. Фото: Скриншот YouTube @Dance.With.Living.Food

Цветную капусту, морковь и чеснок кладем в банку. Для рассола на один литр воды добавить 2 столовые ложки соли, одну столовую ложку куркумы и немного черного перца.  

рецепт ферментированной цветной капусты с куркумой
Цветная капуста и морковь. Фото: Скриншот YouTube @Dance.With.Living.Food

Залить овощи рассолом. Оставить при комнатной температуре на 7-10 дней. Затем можно переставить в холодильник, капуста уже готова к употреблению. 

рецепт ферментированной цветной капусты
Цветная капуста в банке. Фото: Скриншот YouTube @Dance.With.Living.Food

Раньше мы делились рецептом вкусных квашеных яблок в банке на зиму.

Напомним, мы рассказывали о вкусном и простом рецепте квашеных огурцов с капустой.

Также предлагаем узнать, когда квасить капусту в октябре 2024 года по лунному календарю, чтобы блюдо получилось вкусным и долго хранилось.

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