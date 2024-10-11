Квашеная цветная капуста с куркумой — пошаговый рецепт

Ферментированная цветная капуста с куркумой — рецепт для здоровья щитовидной железы
Хотите улучшить здоровье щитовидной железы с помощью натуральных продуктов? Ферментированная цветная капуста с куркумой — идеальный вариант. Легко готовится, насыщает организм полезными веществами и поддерживает баланс витаминов и минералов
Рецепт опубликовали на YouTube канале Танзиля К. Хенриксен.
Вам понадобится:
- куркума;
- цветная капуста;
- соль;
- вода.
Способ приготовления
Цветную капусту и морковь нарезать.
Цветную капусту, морковь и чеснок кладем в банку. Для рассола на один литр воды добавить 2 столовые ложки соли, одну столовую ложку куркумы и немного черного перца.
Залить овощи рассолом. Оставить при комнатной температуре на 7-10 дней. Затем можно переставить в холодильник, капуста уже готова к употреблению.
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