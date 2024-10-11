Квашеная цветная капуста с куркумой — пошаговый рецепт

Цветная капуста. Фото: Скриншот YouTube @Dance.With.Living.Food

Хотите улучшить здоровье щитовидной железы с помощью натуральных продуктов? Ферментированная цветная капуста с куркумой — идеальный вариант. Легко готовится, насыщает организм полезными веществами и поддерживает баланс витаминов и минералов

Рецепт опубликовали на YouTube канале Танзиля К. Хенриксен.

Читайте также:

Вам понадобится:

куркума;

цветная капуста;

соль;

вода.

Способ приготовления

Цветную капусту и морковь нарезать.

Цветная капуста. Фото: Скриншот YouTube @Dance.With.Living.Food

Цветную капусту, морковь и чеснок кладем в банку. Для рассола на один литр воды добавить 2 столовые ложки соли, одну столовую ложку куркумы и немного черного перца.

Цветная капуста и морковь. Фото: Скриншот YouTube @Dance.With.Living.Food

Залить овощи рассолом. Оставить при комнатной температуре на 7-10 дней. Затем можно переставить в холодильник, капуста уже готова к употреблению.

Цветная капуста в банке. Фото: Скриншот YouTube @Dance.With.Living.Food

Раньше мы делились рецептом вкусных квашеных яблок в банке на зиму.

Напомним, мы рассказывали о вкусном и простом рецепте квашеных огурцов с капустой.

Также предлагаем узнать, когда квасить капусту в октябре 2024 года по лунному календарю, чтобы блюдо получилось вкусным и долго хранилось.