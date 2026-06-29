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Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю

29 червня 2026 21:04
Рулетики з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Коли хочеться приготувати щось нове з кабачків, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Ніжні рулетики з сирною начинкою, запечені в ароматному томатному соусі під рум'яною сирною скоринкою, виходять соковитими, ситними та чудово підходять як для сімейної вечері, так і для святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт. (приблизно 1 кг);
  • кисломолочний сир 9% — 200 г;
  • твердий сир — 150 г;
  • томатний сік — 250 мл;
  • яйце — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • кріп — невеликий пучок;
  • цукор — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • олія — для змащування.
Кабачкові рулетики. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки нарізати довгими тонкими слайсами, трохи посолити, змастити олією та запекти в духовці при температурі 200 ºC приблизно 15–20 хвилин, щоб вони стали м'якими.
  2. Для начинки змішати кисломолочний сир, половину натертого твердого сиру, яйце, подрібнений кріп, часник, сіль і чорний перець. На кожен слайс кабачка викласти начинку та згорнути рулетиком.
  3. Викласти рулетики у форму для запікання. Томатний сік приправити сіллю, перцем і дрібкою цукру, залити ним рулетики та посипати сиром, що залишився.
  4. Запікати ще 15–20 хвилин при температурі 200 ºC до рум'яної сирної скоринки.

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