Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю
29 червня 2026 21:04
Рулетики з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua
Коли хочеться приготувати щось нове з кабачків, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Ніжні рулетики з сирною начинкою, запечені в ароматному томатному соусі під рум'яною сирною скоринкою, виходять соковитими, ситними та чудово підходять як для сімейної вечері, так і для святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт. (приблизно 1 кг);
- кисломолочний сир 9% — 200 г;
- твердий сир — 150 г;
- томатний сік — 250 мл;
- яйце — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- кріп — невеликий пучок;
- цукор — за смаком;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- олія — для змащування.
Спосіб приготування
- Кабачки нарізати довгими тонкими слайсами, трохи посолити, змастити олією та запекти в духовці при температурі 200 ºC приблизно 15–20 хвилин, щоб вони стали м'якими.
- Для начинки змішати кисломолочний сир, половину натертого твердого сиру, яйце, подрібнений кріп, часник, сіль і чорний перець. На кожен слайс кабачка викласти начинку та згорнути рулетиком.
- Викласти рулетики у форму для запікання. Томатний сік приправити сіллю, перцем і дрібкою цукру, залити ним рулетики та посипати сиром, що залишився.
- Запікати ще 15–20 хвилин при температурі 200 ºC до рум'яної сирної скоринки.
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