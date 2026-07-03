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Гарячі бутерброди з цибульно-сирною начинкою: рецепт за 5 хвилин

3 липня 2026 13:44
Гарячі бутерброди з цибульно-сирною начинкою. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак
Редактор

Коли часу на приготування сніданку майже немає, цей рецепт виручить без зайвих клопотів. Хрусткий батон, ніжна сирно-цибулева начинка та рум'яна скоринка роблять такі гарячі бутерброди неймовірно смачними. Їх можна приготувати всього за кілька хвилин із продуктів, які зазвичай є в холодильнику.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • батон — кілька скибочок;
  • цибуля — 1 шт.;
  • зелень — невеликий пучок;
  • плавлений сир — 2 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • олія — для смаження.
Хліб та начинка. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Цибулю дрібно нарізати, зелень подрібнити, а плавлений сир натерти на великій тертці. 
  2. Змішати всі інгредієнти в одній мисці, додати яйця, майонез, подрібнений часник, сіль і чорний перець. Добре перемішати до однорідної маси.
  3. Скибочки батона щедро змастити підготовленою начинкою.
  4. На добре розігріту сковороду з невеликою кількістю олії викласти бутерброди начинкою донизу. 
  5. Обсмажити до рум'яної скоринки, після чого обережно перевернути й підсмажити хліб з іншого боку.
  6. Подавати гарячими, поки сирна начинка залишається ніжною, а скоринка — хрусткою.

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