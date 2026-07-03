Гарячі бутерброди з цибульно-сирною начинкою: рецепт за 5 хвилин
3 липня 2026 13:44
Гарячі бутерброди з цибульно-сирною начинкою. Фото: кадр з відео
Коли часу на приготування сніданку майже немає, цей рецепт виручить без зайвих клопотів. Хрусткий батон, ніжна сирно-цибулева начинка та рум'яна скоринка роблять такі гарячі бутерброди неймовірно смачними. Їх можна приготувати всього за кілька хвилин із продуктів, які зазвичай є в холодильнику.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- батон — кілька скибочок;
- цибуля — 1 шт.;
- зелень — невеликий пучок;
- плавлений сир — 2 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Цибулю дрібно нарізати, зелень подрібнити, а плавлений сир натерти на великій тертці.
- Змішати всі інгредієнти в одній мисці, додати яйця, майонез, подрібнений часник, сіль і чорний перець. Добре перемішати до однорідної маси.
- Скибочки батона щедро змастити підготовленою начинкою.
- На добре розігріту сковороду з невеликою кількістю олії викласти бутерброди начинкою донизу.
- Обсмажити до рум'яної скоринки, після чого обережно перевернути й підсмажити хліб з іншого боку.
- Подавати гарячими, поки сирна начинка залишається ніжною, а скоринка — хрусткою.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів
Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.
Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.
Читайте Новини.live!