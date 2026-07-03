Гарячі бутерброди з цибульно-сирною начинкою: рецепт за 5 хвилин

Гарячі бутерброди з цибульно-сирною начинкою. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Коли часу на приготування сніданку майже немає, цей рецепт виручить без зайвих клопотів. Хрусткий батон, ніжна сирно-цибулева начинка та рум'яна скоринка роблять такі гарячі бутерброди неймовірно смачними. Їх можна приготувати всього за кілька хвилин із продуктів, які зазвичай є в холодильнику.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

батон — кілька скибочок;

цибуля — 1 шт.;

зелень — невеликий пучок;

плавлений сир — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

олія — для смаження.

Хліб та начинка. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати, зелень подрібнити, а плавлений сир натерти на великій тертці. Змішати всі інгредієнти в одній мисці, додати яйця, майонез, подрібнений часник, сіль і чорний перець. Добре перемішати до однорідної маси. Скибочки батона щедро змастити підготовленою начинкою. На добре розігріту сковороду з невеликою кількістю олії викласти бутерброди начинкою донизу. Обсмажити до рум'яної скоринки, після чого обережно перевернути й підсмажити хліб з іншого боку. Подавати гарячими, поки сирна начинка залишається ніжною, а скоринка — хрусткою.

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