Гарячі бутерброди з ковбасою та сиром: швидкий сніданок

Гарячі бутерброди. Фото: кадр з відео

Такі бутерброди чудово виручають, коли потрібно швидко приготувати сніданок або перекус для всієї родини. Начинка виходить соковитою та пікантною завдяки поєднанню майонезу, гірчиці й кетчупу, а сир після запікання утворює апетитну рум’яну скоринку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

батон — кілька скибочок;

ковбаса — 150 г;

твердий сир — 100 г;

солодкий перець — ½ шт.;

цибуля — 1 невелика;

майонез — 2 ст. л.;

американська гірчиця — 1 неповна ст. л.;

сіль і перець — до смаку;

кетчуп — до смаку.

Приготування бутербродів. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Ковбасу, перець і цибулю дрібно нарізати. Сир натерти на великій тертці. Змішати ковбасу, овочі та сир. Додати майонез, гірчицю, трохи кетчупу, сіль і перець. Перемішати начинку до однорідності. Скибочки батона викласти на деко та рівномірно розподілити зверху начинку. Запікати в розігрітій до 180 °C духовці близько 8–10 хвилин, поки сир не розплавиться й не підрум’яниться. Подавати бутерброди гарячими.

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