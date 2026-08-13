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Головна Смак Гарячі бутерброди за 10 хвилин з начинкою: рецепт на сніданок

Гарячі бутерброди за 10 хвилин з начинкою: рецепт на сніданок

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 05:04
Гарячі бутерброди з ковбасою та сиром: швидкий сніданок
Гарячі бутерброди. Фото: кадр з відео

Такі бутерброди чудово виручають, коли потрібно швидко приготувати сніданок або перекус для всієї родини. Начинка виходить соковитою та пікантною завдяки поєднанню майонезу, гірчиці й кетчупу, а сир після запікання утворює апетитну рум’яну скоринку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • батон — кілька скибочок;
  • ковбаса — 150 г;
  • твердий сир — 100 г;
  • солодкий перець — ½ шт.;
  • цибуля — 1 невелика;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • американська гірчиця — 1 неповна ст. л.;
  • сіль і перець — до смаку;
  • кетчуп — до смаку.
рецепт гарячих бутербродів на сніданок
Приготування бутербродів. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Ковбасу, перець і цибулю дрібно нарізати. Сир натерти на великій тертці.
  2. Змішати ковбасу, овочі та сир. Додати майонез, гірчицю, трохи кетчупу, сіль і перець. Перемішати начинку до однорідності.
  3. Скибочки батона викласти на деко та рівномірно розподілити зверху начинку.
  4. Запікати в розігрітій до 180 °C духовці близько 8–10 хвилин, поки сир не розплавиться й не підрум’яниться.
  5. Подавати бутерброди гарячими.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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